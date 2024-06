Erro de controlador quase provocou colisão entre aviões no Texas, diz investigação dos EUA

Washington | Reuters

O erro de um controlador de tráfego aéreo em fevereiro de 2023 deixou dois aviões a menos de 60 metros de distância e quase fez as aeronaves colidirem em Austin, no Texas, afirmaram investigadores federais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (7).

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), os dois aviões chegaram a cerca de 170 pés (52 metros), um do outro, e então o Boeing BA.N 767, da FedEx, arremeteu e voou sobre o 737-700, da Southwest Airlines, para evitar uma colisão em condições de visibilidade ruim.

Um Boeing 737 da Southwest Airlines no Aeroporto William P. Hobby em Houston, no Texas - Loren Elliott - 19.mar.2019/Reuters

O conselho afirmou que um controlador autorizou ambos os veículos a usarem a mesma pista. O funcionário disse ao NTSB ter calculado que o avião da Southwest já teria partido antes do pouso da aeronave de FedEx por presumir que a companhia aérea era rápida para decolar.

A suposição equivocada foi a provável causa do incidente, afirmou o conselho, mas a tripulação de voo da Southwest também pode ter contribuído para a ocorrência ao não notificar o controlador de que precisaria de mais tempo antes da decolagem.

Por fim, o voo da companhia aérea com destino a Cancún, no México, com 123 passageiros e cinco tripulantes a bordo, partiu em segurança.

O órgão citou ainda a falta de treinamento em baixa visibilidade e a falha da FFA, a agência americana do setor aéreo, em instalar tecnologias de segurança. A torre de controle de Austin não realizava treinamento em operações de baixa visibilidade havia pelo menos dois anos no momento do incidente, disse o NTSB.

A FAA luta para lidar com a escassez persistente de controladores de tráfego aéreo —a agência tem um déficit de 3.000 profissionais. Em várias instalações, os controladores estão trabalhando horas extras obrigatórias e fazendo semanas de trabalho de seis dias para cobrir lacunas.

O NTSB investiga incidentes de transporte, mas não tem poder para regular ou impor multas ou penalidades. O conselho, porém, faz recomendações de segurança. Nesse caso, o órgão está novamente pedindo à FAA para instalar tecnologia para detectar incidentes de quase colisão em todos os principais aeroportos. Em Austin, a agência instalará o sistema até 30 de junho.

A presidente do conselho, Jennifer Homendy, afirmou que o número de ocorrências sérias em pistas aumentou acentuadamente em 2023 —o caso no Texas foi um dos pelo menos seis incidentes de quase colisão no ano passado que levantaram preocupações sobre a segurança da aviação nos EUA. Os casos caíram no início de 2024, mas, mesmo assim, o órgão segue revisando incidentes recentes.

"Esse caso poderia ter terminado em catástrofe e na morte de 133 pessoas," disse Homendy. "Isso deve servir como um alerta."

Após a divulgação dos resultados da investigação, a Southwest disse que compartilha com o NTSB "o "compromisso com a missão de melhorar continuamente a segurança." Já a FAA disse que a taxa de ocorrências sérias em pistas nos primeiros três meses de 2024 diminuiu em 59%. "A FAA e a comunidade da aviação continuam buscando o objetivo de zero incidentes sérios", afirmou a agência.