Governo Modi lutará para sobreviver, afirma líder da oposição indiana

O cenário político na Índia passou por uma "mudança tectônica" após o resultado inesperado das eleições deste mês, e o primeiro-ministro Narendra Modi terá "dificuldades para sobreviver", afirma Rahul Gandhi, o político de oposição mais proeminente do país.

"O espaço no sistema político indiano foi aberto", disse Gandhi ao Financial Times em sua primeira entrevista desde as eleições, nas quais o partido governante Bharatiya Janata (BJP) perdeu sua maioria pela primeira vez desde que Modi assumiu o poder, em 2014.

Rahul Gandhi durante evento de lançamento do manifesto do partido antes das eleições gerais, em Nova Déli, na Índia - Adnan Abidi - 5.abr.24/Reuters/REUTERS

Modi foi empossado no último dia 9, tornando-se o primeiro primeiro-ministro da Índia desde Jawaharlal Nehru a conquistar um terceiro mandato consecutivo. No entanto, analistas políticos indianos levantaram questões sobre a estabilidade de sua coalizão, que será a mais fraca em uma década, forçando o BJP a depender de partidos aliados menores para manter o poder.

O resultado das eleições viu a aliança de oposição Índia, liderada pelo partido Congresso Nacional, de Gandhi, se sair muito melhor do que o previsto, ganhando 234 dos 543 assentos na Câmara baixa, em comparação com os 293 da Aliança Democrática Nacional, liderada pelo BJP. Isso também colocou Gandhi, que deve ser nomeado líder da oposição no novo Parlamento, de volta ao centro da política indiana.

"Os números são tão frágeis que a menor perturbação pode derrubar o governo", disse Gandhi. "Basicamente, um aliado tem que se voltar para o outro lado."

Gandhi afirmou que há "grande descontentamento" dentro do campo de Modi e que há "pessoas em contato conosco" de dentro dele, mas recusou-se a dar detalhes.

Durante a campanha, Modi buscou capitalizar as tensões religiosas, referindo-se à expressiva minoria muçulmana da Índia como infiltradores e alegando que um governo liderado pelo Congresso Nacional entregaria empregos e outras reservas destinadas a hindus de castas mais baixas.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante cerimônia de posse para seu terceiro mandato consecutivo, no palácio presidencial Rashtrapati Bhavan, em Nova Déli - Money Sharma - 9.jun.24/AFP

No entanto, o bloco de Gandhi conquistou votos entre os dalits ao explorar o medo de que o BJP usaria uma maioria qualificada para emendar a Constituição e privá-los de benefícios sociais.

"A ideia de que você pode espalhar ódio, espalhar raiva e colher benefícios disso —o povo indiano rejeitou isso nesta eleição", disse Gandhi, cujo escritório em sua casa em Nova Déli é decorado com retratos do herói da independência Mahatma Gandhi (sem parentesco), bem como dos ex-primeiros-ministros Nehru, Indira Gandhi e Rajiv Gandhi, seu bisavô, avó e pai, respectivamente.

"É por isso também que a coalizão terá dificuldades", declarou Rahul Gandhi, "porque o que funcionou para Narendra Modi em 2014 e 2019 não está funcionando."

Gandhi também afirmou que, em condições mais justas, a aliança de oposição Índia teria obtido maioria. Antes da votação, ele e seus aliados acusaram o governo de Modi de repressão, com dois líderes estaduais presos e algumas contas bancárias do Congresso Nacional congeladas.

"Lutamos com as mãos amarradas nas costas. O povo indiano, o povo pobre, sabia exatamente o que tinha que fazer", disse.

A política indiana foi dominada pelo Congresso Nacional e pelo clã Nehru-Gandhi por grande parte de sua história pós-independência. No entanto, o partido e a esquerda mais ampla da Índia têm sido amplamente vistos como uma força em declínio nos últimos anos, com alguns críticos afirmando que a dominação da família no partido era um obstáculo para seu progresso.

Gandhi renunciou à presidência da legenda após a vitória decisiva do BJP nas eleições de 2019, mas permaneceu ativo nos assuntos internos e continua a ser sua figura mais proeminente.

O Congresso Nacional era um alvo fácil para o populista BJP por causa de sua herança dinástica e corrupção endêmica em seus governos passados. Modi atacou Gandhi como um shehzada privilegiado, ou príncipe, e os veículos de mídia indianos, muitos dos quais são de propriedade de apoiadores de Modi ou dependem deles para publicidade, frequentemente o retratam como uma figura ineficaz e desastrada.

No entanto, analistas disseram que o deputado da oposição tomou medidas para reconstruir sua imagem política com duas yatras, ou jornadas, pelo país, primeiro de sul a norte a pé e depois de leste a oeste, motorizado.

As imagens de Gandhi se misturando com cidadãos indianos comuns contrastavam com Modi, que cultivou um culto à personalidade não visto na política indiana desde a avó de Gandhi, Indira, que governou de 1966 a 1977 e de 1980 a 1984. Durante a campanha, ele afirmou que foi enviado por Deus.

"O sistema judiciário, a mídia, a estrutura institucional, todos foram fechados [para a oposição], e então decidimos que tínhamos que literalmente, fisicamente, ir fazer isso", disse Gandhi. "Muitas das ideias que tiveram sucesso nesta eleição vieram dessa caminhada. E elas não vieram de nós, mas do povo da Índia."

Embora o BJP tenha perdido apenas cerca de um ponto percentual de sua parcela de votos, Gandhi e seus aliados conquistaram assentos cruciais em estados do norte, especialmente em Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia.

Isso inclui o distrito de Faizabad, onde Modi presidiu a consagração de um templo hindu em Ayodhya, construído no local de uma antiga mesquita, para iniciar sua campanha eleitoral.

Enquanto Modi disse em seu discurso de vitória que os indianos haviam "depositado sua fé" no BJP e na Aliança Democrática Nacional, Gandhi afirmou que o partido no poder foi "fatalmente ferido" pelo veredicto dos eleitores.

"A ideia de Modi e a imagem dele foram destruídas", disse Gandhi. "O partido que passou os últimos dez anos falando sobre Ayodhya foi eliminado em Ayodhya. "Essencialmente, o que aconteceu é que a arquitetura básica do BJP, a ideia de criar ódio religioso,desmoronou."