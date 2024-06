Podcast: como Narendra Modi perde poder após ganhar eleição na Índia

São Paulo

Após mais de 40 dias e sete fases de votação marcadas por calor extremo, a Índia deu início nesta terça-feira (4) à divulgação dos resultados do pleito geral no país. A aliança do premiê Narendra Modi seguirá com maioria no Parlamento, mas o político sai enfraquecido —a margem menor da legenda dele contrariou as pesquisas de boca de urna.

O político reivindicou a vitória destacando o terceiro mandato consecutivo como um feito histórico e prometendo fazer a economia crescer. Analistas veem no resultado o fim de uma "aura de invencibilidade" de Modi e apontam aspectos econômicos como fator do desempenho aquém do esperado da legenda do premiê.

Líderes da oposição disseram que os pobres "salvaram a Constituição" indiana, em alusão ao que é visto como uma expansão do autoritarismo sob Modi. Em dez anos no poder, o líder populista de direita tem apostado no sectarismo religioso —as tensões entre a maioria hindu e a minoria muçulmana cresceram— e na perseguição a jornalistas e ativistas.

O episódio desta quarta-feira (5) do Café da Manhã fala com a enviada da Folha à Índia, Patrícia Campos Mello. De Nova Déli, ela conta como foi o pleito, explica as razões para a vitória apertada do partido de Narendra Modi e analisa o significado dela para a Índia e o mundo

