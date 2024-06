Prédio desaba em Istambul e mata ao menos 1; veja vídeo

São Paulo

Um prédio de três andares desabou sobre uma rua no lado europeu de Istambul, na Turquia, às 8h40 da manhã (2h40 de Brasília) deste domingo (2). Um morador do edifício morreu, e ao menos oito pessoas ficaram feridas, de acordo com a mídia local.

Uma câmera acoplada à cabine de um ônibus registrou o colapso da estrutura. O veículo quase foi atingido, e havia pessoas passando na rua no momento.

Prédio de três andares desaba em Istambul, na Turquia - DHA/AFP

Antes do meio-dia no horário local, todos os feridos já haviam sido resgatados pelos bombeiros. O governador da província de Istambul, Davut Gül, afirmou que ainda não há causa determinada para o desabamento do prédio. O edifício era residencial e foi construído em 1988.

A queda aconteceu após um barulho e tremor, disseram moradores. Ao jornal turco Sabah um dos resgatados dos escombros afirmou que "foi como um terremoto". Não houve registro de atividade sísmica na região.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

"Tremeu pela manhã. Quando acordei e tentei olhar pela janela para ver o que aconteceu, o prédio tremeu mais e caiu", disse Mikail Atli. "Nossa casa desabou sobre nossas cabeças. Graças a Deus, minha esposa e eu estamos bem."

O proprietário do prédio foi preso e será investigado pelas autoridades da província.