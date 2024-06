Terremoto de magnitude 7.0 atinge costa sul do Peru e é sentido em Lima

Lima | Reuters e AFP

Um terremoto de magnitude 7.0 atingiu a costa do Peru na madrugada desta sexta-feira (28) e, apesar da intensidade, não deixou mortos nem grandes danos na infraestrutura, segundo autoridades locais. O tremor foi sentido em Lima e em grande parte da costa sul e central do país.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 42 km, por volta das 0h36 locais (02h36 em Brasília), no departamento de Arequipa, 780 quilômetros ao sul de Lima.

Terremoto de magnitude 7.0 atinge litoral sul do Peru - Serviço Geológico dos Estados Unidos/Reprodução

A 41 quilômetros do epicentro estão as localidades de Chala, com cerca de 10 mil habitantes, e Yauca, onde vivem 2.000 pessoas. Após o tremor, a região foi atingida por quatro réplicas de magnitude que variaram entre 4 e 4.6, causando deslizamentos de terra em estradas.

O número de feridos ainda não está claro. O jornal La Republica afirma que há quatro e atribui a informação ao Instituto Nacional de Defesa Civil e ao Ministério da Saúde. De acordo com a agência de notícias Reuters, porém, o chefe de Gerenciamento de Riscos de Desastres, David Aponte, informou a uma rádio local que havia três feridos e, mais tarde, a pasta de Saúde falou em cinco pessoas atendidas em hospitais da região.

Também a uma rádio, o assessor do governo regional de Arequipa Carlos Zanabria disse que houve registros de danos materiais em alguns distritos, mas que ele não ouviu relatos de mortes.

De todas as formas, o governo disse nas redes sociais que estava monitorando a situação para avaliar os danos e "determinar as ações a serem tomadas". Em nome do governo, o chefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmou que desejava transmitir tranquilidade. "O terremoto passou, estamos fazendo as primeiras avaliações e até agora não há mortos", disse ele.

Durante a madrugada, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos disse que havia uma ameaça de tsunami e que ondas entre um e três metros acima do nível do mar haviam sido registradas em algumas partes do litoral do Peru. A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha também emitiu inicialmente um alerta de tsunami, depois descartado pelas autoridades peruanas.

Segundo o diretor do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Tavera, o alerta de tsunami emitido minutos depois do sismo foi uma medida preventiva, já que o epicentro do terremoto foi no mar.

Flavio Aranguren, prefeito de Yauca, disse a uma rádio que algumas paredes de casas no distrito desabaram. Já Ricardo Guillen, representante do Centro de Operações de Emergência Nacional, afirmou que houve cortes de energia e telefone em áreas próximas ao epicentro do terremoto.

Terremotos são comuns no Peru —o país faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma extensa área que circunda o Oceano Pacífico onde os choques entre as placas continentais, que causam os tremores, são frequentes.