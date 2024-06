Trump defende green card para estrangeiros graduados nos EUA

Reuters

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta (20) que aos estrangeiros graduados em faculdades do país deveriam receber automaticamente um green card. A fala, apontada por críticos como eleitoreira, ocorreu dois dias após o atual presidente anunciar um programa para garantir mais proteção a imigrantes em situação ilegal, mas casados com cidadãos americanos.

"Se você se formar em uma faculdade, acho que deveria receber automaticamente, como parte de seu diploma, um green card", disse Trump no podcast All-In, que discute temas relacionados a negócios e tecnologia. O green card, também conhecido como cartão de residência permanente, permite que as pessoas vivam e trabalhem nos EUA e é um caminho para a obtenção da cidadania do país.

O republicano Donald Trump discursa na cidade de Racine, em Wisconsin - Brendan McDermid - 18.jun.24/Reuters

Trump, que vem adotando posicionamentos duros em relação à migração, também criticou os esforços de Biden para conter a entrada nos EUA de pessoas em situação irregular. O número de migrantes detidos na fronteira do país com o México ultrapassou 2 milhões tanto no ano fiscal de 2022 como de 2023.

No chamado Projeto 2025, plano que é resultado de um esforço de mais de cem organizações conservadoras e nomes ligados a Trump, o republicano apresenta entre as propostas uma reforma do visto de trabalho H-1B, amplamente utilizado por empresas que contratam estrangeiros, para que seja limitado apenas "aos melhores e mais brilhantes" e desde que não prejudique trabalhadores americanos.

Em relação ao green card para graduados, não está claro se Trump se referia a todos os estrangeiros, incluindo aqueles que entraram nos EUA de forma ilegal, ou somente àqueles cujos documentos expiraram ou que possuem vistos de estudante.

A migração é um dos temas centrais da campanha americana. Biden anunciou na terça (18) um programa que beneficiará cerca de 500 mil cônjuges sem documentos. Trata-se da medida mais abrangente em relação ao tema em pelo menos uma década. Os contemplados serão protegidos da deportação e poderão trabalhar legalmente em território americano.

O programa visa àqueles que se casaram com um cidadão americano, o que geralmente oferece um caminho para a cidadania, mas cruzaram a fronteira sul ilegalmente em vez de chegar ao país com um visto. Normalmente, essas pessoas precisam retornar aos países de origem para aguardar o processo de obtenção de um green card.

Em cerimônia na Casa Branca, Biden comentou a política e aproveitou a ocasião para criticar Trump. Segundo o democrata, o adversário foi responsável por separar famílias na fronteira e tem sido inconsequente ao abordar o tema na corrida eleitoral —o republicano já disse que os migrantes estavam "envenenando o sangue" dos EUA.