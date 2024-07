Líder político do Hamas é morto no Irã, diz grupo terrorista em comunicado

São Paulo

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerã, no Irã, disse a organização terrorista palestina Hamas em um comunicado nesta quarta-feira (31).

O Hamas lamentou a morte de Haniyeh que, segundo eles, foi morto em "um ataque traiçoeiro sionista em sua residência em Teerã".

O líder do grupo palestino Hamas, Ismail Haniyeh - Wana News Agency via REUTERS

O assassinato do líder do Hamas no Irã é um "ato covarde que não ficará impune", disse o alto funcionário do grupo, Moussa Abu Marzouk, citado pela TV Al-Aqsa, administrada pelo Hamas.

Em abril, as forças militares de Israel mataram, na Faixa de Gaza, três filhos e quatro netos de Haniyeh. O ataque, admitido por Tel Aviv, ocorreu num momento em que o alto escalão do grupo terrorista analisava uma nova proposta de trégua e soltura de reféns.

Haniyeh era a autoridade da facção mais conhecida no exterior durante a guerra com Israel. Ele tinha voz ativa nas negociações sobre os reféns e os rumos do conflito e, segundo Tel Aviv, teria planejado ataques contra civis.

Em novembro de 2023, outra ofensiva de Israel já havia destruído a casa da família do líder.

Os filhos e netos foram mortos em uma ação com drone enquanto se deslocavam de carro no campo de refugiados Al-Shati, no norte do território. Segundo o Hamas, eles visitavam familiares no primeiro dia do feriado muçulmano Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã e costuma ser celebrado com comidas típicas, reuniões entre amigos e preces específicas.

Na ocasião, Haniyeh acusou Israel de agir com "espírito de vingança e assassinato" e afirmou que o ataque não iria forçar o grupo islâmico a negociar uma trégua.

"O sangue dos meus filhos não é mais caro do que o sangue do nosso povo", disse. "Nossas exigências são claras, específicas, e não faremos concessões. O inimigo se ilude se achar que alvejar meus filhos, no clímax das negociações e antes que o movimento envie resposta, levará o Hamas a mudar o posicionamento."

Com Reuters