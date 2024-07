Biden diz a governadores que precisa dormir mais e trabalhar menos à noite

The New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a um grupo de governadores democratas que precisa dormir mais e trabalhar menos horas, incluindo reduzir eventos após as 20h, de acordo com duas pessoas que participaram da reunião e várias outras informadas sobre seus comentários.

As declarações na quarta-feira (3) foram um reconhecimento franco do cansaço do presidente de 81 anos durante uma reunião destinada a tranquilizar mais de duas dezenas de seus apoiadores mais importantes de que ele ainda está no comando de seu trabalho e é capaz de lançar uma campanha robusta contra Donald Trump.

O presidente dos EUA, Joe Biden, faz um discurso durante um evento militar comemorando o Dia da Independência do país na Casa Branca, em Washington - Mandel Ngan - 4.jul.24/AFP

Os comentários de Biden sobre a necessidade de mais descanso vieram logo após o The New York Times relatar que atuais e ex-funcionários notaram que as falhas do presidente nos últimos meses se tornaram mais frequentes e mais pronunciadas.

Mas Biden disse aos governadores, alguns dos quais estavam na Casa Branca enquanto outros participavam virtualmente, que ele permaneceria na corrida.

Ele descreveu suas extensas viagens ao exterior nas semanas anteriores ao debate, algo que a Casa Branca e seus aliados citaram nos últimos dias como a razão de seu desempenho vacilante durante o debate. Inicialmente, a campanha de Biden culpou um resfriado, divulgando a informação mais ou menos no meio do debate, em meio a uma série de postagens nas redes sociais questionando por que Biden estava tendo dificuldades.

Biden afirmou que precisava dormir mais, segundo várias pessoas familiarizadas com o que aconteceu na reunião. Ele fez referência repetidamente a estar se esforçando demais e disse que precisava trabalhar menos horas e evitar eventos após as 20h, de acordo com uma das pessoas familiarizadas com o que aconteceu na reunião.

Depois que o governador do Havaí, Josh Green, um médico, fez perguntas a Biden sobre o estado de sua saúde, o presidente respondeu que estava bem. "É apenas meu cérebro", acrescentou, de acordo com três pessoas familiarizadas com o que aconteceu —um comentário que alguns na sala interpretaram como uma piada, incluindo a governadora Kathy Hochul, de Nova York, de acordo com uma pessoa próxima a ela. Mas pelo menos um governador não interpretou assim e ficou confuso.

Jen O'Malley Dillon, chefe de campanha de Biden, que participou da reunião, disse que o presidente havia dito "brincadeiras à parte", uma lembrança confirmada por outra pessoa informada sobre a reunião. Dillon acrescentou: "Ele estava claramente fazendo uma piada."

Biden x Trump De Washington, a correspondente da Folha informa na newsletter o que importa sobre a eleição Carregando...

Kevin Munoz, porta-voz da campanha, afirmou sobre os comentários de Biden: "O presidente Bush ia para a cama às 21h, e o presidente Obama jantava às 18h30. Presidentes normais encontram um equilíbrio, e Joe Biden também. Longe do mesmo rigor de Donald Trump, que passa metade do dia desabafando no Truth Social sobre planos que causariam uma recessão e a outra metade jogando golfe."

Biden fez duas viagens ao exterior nas semanas anteriores ao debate, mas então passou uma semana em preparação em Camp David com um grupo de conselheiros. Uma pessoa próxima a Biden disse que seu comentário sobre sono e horas de trabalho refletia o fato de que durante as sessões de prática, que vieram imediatamente após as viagens ao exterior, ele estava envolvido em muito trabalho oficial além da atividade de campanha.

Vários governadores que participaram da reunião expressaram consternação depois que houve pouco debate sobre se Biden deveria continuar sua campanha presidencial de 2024 —um tópico que discutiram extensivamente durante uma ligação que os governadores tiveram entre si na segunda-feira (8).

Da esquerda para a direita, os governadores de Maryland, Wes Moore, Nova York, Kathy Hochul, e de Minnesota, Tim Walz, conversam com a imprensa depois de uma reunião com o presidente Joe Biden em Washington - Jim Watson - 3.jul.24/AFP

Apesar de algumas de suas apreensões privadas sobre Biden continuar sua campanha, nenhum dos governadores —alguns dos quais são mencionados como possíveis sucessores de Biden— disse diretamente que ele deveria desistir da corrida, de acordo com várias pessoas informadas sobre a reunião.

O governador J.B. Pritzker, de Illinois, um forte apoiador de Biden, perguntou no início da reunião sobre o plano do presidente para o futuro da campanha. O governador Jared Polis, do Colorado, que participou virtualmente, disse ao presidente que ouviu um clamor de desejos de várias pessoas para que Biden encerrasse sua campanha.

Outros dois governadores, Janet Mills, do Maine, e Michelle Lujan Grisham do Novo México, também expressaram preocupações. Mills disse que as pessoas não achavam que Biden estava apto para concorrer, e Grisham disse que estava preocupada que o presidente pudesse perder em seu estado.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Biden reconheceu para dois aliados que ele sabe que pode não ser capaz de salvar sua candidatura para um segundo mandato se não conseguir demonstrar suas habilidades aos eleitores após o debate. Ele buscou tranquilizar os assessores de campanha preocupados em uma ligação na quarta-feira antes da reunião com os governadores, dizendo que estava na corrida para ficar.

Mas o fato de Biden ter começado a conversa com os governadores declarando que estava continuando deixou alguns participantes sentindo que qualquer discussão adicional sobre o estado da disputa foi prejudicada.

Biden disse a uma estação de rádio de Milwaukee em uma entrevista tornada pública na quarta-feira que ele teve "uma noite ruim". Na entrevista pré-gravada com o apresentador de rádio Earl Ingram, Biden acrescentou: "O fato é que eu estraguei tudo. Eu cometi um erro."