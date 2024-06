São Paulo e Belo Horizonte

Trechos da participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cúpula do G7 viralizaram nas redes sociais nesta sexta (14); o mandatário esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter/X, com mais de 1,2 milhões de postagens o citando.

Em um dos vídeos virais, ao lado da vice-presidente do EUA, Kamala Harris, Biden mexe-se pouco durante uma apresentação musical. O contraste entre o presidente quase imóvel, cercado por pessoas que cantavam e dançavam, chamou a atenção de internautas.

Outro momento de Biden que se tornou viral mostra o mandatário "dispersando" após uma apresentação de paraquedismo. Ele é "puxado de volta" pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Contudo, o vídeo, por ter sido recortado, não mostra que o presidente estava cumprimentando outro paraquedista que estava fora de quadro.

Ainda assim, um usuário publica: "Eu encontrei o vídeo completo. O clipe mais longo, no contexto certo, é ainda mais assustador".

"Ele está bem?"

"Em outro planeta."

Mãos imóveis ao som de Billie Eilish. "Absolut cinema", diria um meme conhecido na rede.

"Biden acabou de sujar a fralda."

O início de uma nova trend.

Os vídeos viralizam no momento em que a discussão sobre a idade do presidente, candidato à reeleição, e de seu adversário, Donald Trump, se intensifica às vésperas das eleições nos EUA. Eles são os dois candidatos mais velhos da história no país —Biden com 81 anos, e Trump com 78.

Nesta semana, a Dakota do Norte aprovou, por meio de plebiscito, um limite de idade para candidatos que estão pleiteando uma vaga no Congresso: eles não podem se candidatar caso venham a chegar aos 81 anos ao longo do mandato. É praticamente certo que a decisão, facilmente enquadrada como etarista, seja questionada na Justiça.

Diante do conteúdo viral, vídeos mais antigos voltaram a circular nas redes. Num deles, durante as comemorações dos 80 anos do Dia D, na Normandia, Emmanuel e Brigitte Macron, respectivos presidente e primeira-dama da França, parecem apoiar o americano em uma "confusa virada".

Joe Biden, se estiver por aí, dê um sinal.

Só não era exatamente o sinal que seus apoiadores esperavam.

Nessa onda, até um meme brasileiro foi reciclado. "Zelenski pegando o resto de dinheiro de Biden antes de sua morte", escreveu um usuário.