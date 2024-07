Biden fez o que Trump nunca fará, afirma The New York Times em editorial

São Paulo

O jornal americano The New York Times, um dos mais importantes e influentes dos Estados Unidos, afirmou em editorial neste domingo (21) que o presidente Joe Biden fez uma escolha corajosa em abandonar a corrida para a Casa Branca, e que os democratas agora devem aproveitar a oportunidade para mostrar aos eleitores por que são diferentes dos republicanos.

Um editorial é um texto de opinião que representa as visões do jornal enquanto instituição. Nos EUA, é comum que jornais apoiem abertamente um candidato a presidente por meio de um editorial, como fez o New York Times quando declarou apoio à candidatura de Biden em 2020.

Joe Biden durante pronunciamento aos EUA, na Casa Branca - Jim Watson -2.jun.2023/Pool via Reuters

Segundo o texto, Biden serviu muito bem ao país como presidente e sua saída de cena quando seu mandato terminar, em janeiro, vai aumentar as chances de que o Partido Democrata proteja os EUA dos perigos de uma eventual segunda gestão de Donald Trump.

Ainda de acordo com o jornal, se o democrata tivesse permanecido na corrida eleitoral, a probabilidade de Trump retornar à presidência aumentaria muito —e, uma vez instaurado, o republicano poderia chegar a ter o controle de ambas as casas do Congresso.

"Biden fez agora o que Trump nunca fará: colocou o interesse nacional acima do seu próprio orgulho e ambição", afirmam os editorialistas.

O texto retoma as questões da idade avançada —81 anos— e da aptidão de Biden para um eventual segundo mandato, e afirma que agora os democratas podem não mais focar isso, mas sim em chamar a atenção do público para os perigos de eleger Trump novamente.

"Trump é um criminoso que desrespeita a lei e a Constituição, um mentiroso inveterado que não se dedica a nenhuma causa maior do que o seu interesse próprio. O seu mandato causou danos duradouros ao povo e ao projeto da América e à reputação do país em todo o mundo. Num segundo mandato, ele operaria com menos restrições, e ele e os seus conselheiros deixaram claro que pretendem exercer o poder de forma implacável", afirma o texto.

O editorial também pede ao Partido Democrata que ofereça o roteiro para um futuro melhor aos americanos, acrescentando que o próximo candidato da sigla à Casa Branca deve propor soluções para a imigração descontrolada e o custo de vida, sobretudo o alto preço da moradia.

O texto diz que escolher Kamala Harris, vice de Biden, como candidata democrata na corrida presidencial seria "uma saída razoável", dado que ela foi a parceira do democrata nas eleições de 2020 e que os eleitores de Biden esperavam que ela concorresse com ele novamente.

Por fim, o editorial elogia o governo de Biden. "Como presidente, Biden manteve-se ao lado dos valores que há muito definem a América: o compromisso com a liberdade, o respeito pelo Estado de direito e a crença de que o pluralismo é uma fonte fundamental da força da nação."

"A sua administração, a mais diversificada da história americana, incorpora esses valores. Tem trabalhado para melhorar a vida de todos os americanos e para dar aos americanos a oportunidade de construir vidas melhores."

Leia a seguir a íntegra do editorial do New York Times.

Biden fez uma escolha corajosa. Os democratas devem aproveitar a oportunidade.

A decisão do presidente Biden de deixar as eleições presidenciais de 2024 é uma conclusão adequada para um homem cuja vida foi dedicada ao serviço público. Biden serviu bem à nação como seu presidente. Ao concordar em renunciar quando o seu mandato terminar, em janeiro, ele aumenta enormemente as chances de o seu partido ser capaz de proteger a nação dos perigos de devolver Donald Trump à presidência.

A maioria dos americanos tem dito consistentemente que não acredita que Biden possa liderar o país por mais um mandato, citando temores de longa data sobre sua idade e forma física, que só aumentaram nos últimos meses. Se ele tivesse permanecido como cabeça da chapa, teria aumentado muito a probabilidade de Trump retomar a presidência e potencialmente controlar também ambas as casas do Congresso. O próprio Biden tem alertado consistentemente que a possibilidade representa uma ameaça profunda à nação e às suas tradições democráticas.

Biden fez agora o que Trump nunca fará: colocou o interesse nacional acima do seu próprio orgulho e ambição.

A saída de Biden dá aos democratas a oportunidade de desviar a atenção do público das questões sobre a aptidão do presidente para a manifesta incapacidade moral e temperamental de Trump —e para os perigos de rearmá-lo com os poderes consideráveis da presidência.

Trump é um criminoso que desrespeita a lei e a Constituição, um mentiroso inveterado que não se dedica a nenhuma causa maior do que o seu interesse próprio e um político imprudente e indiferente ao bem-estar do povo americano. O seu mandato causou danos duradouros ao povo e ao projeto da América e à reputação do país em todo o mundo. Num segundo mandato, ele operaria com menos restrições e com mais facilitadores, e ele e os seus conselheiros encorajados deixaram claro que pretendem exercer o poder de forma implacável.

No entanto, não basta descrever todos os danos que Trump causaria a este país: o Partido Democrata precisa oferecer ao povo americano um roteiro para um futuro melhor. Os novos nomeados para presidente e vice-presidente representarão uma nova oportunidade para lembrar aos eleitores as diferenças de longa data entre os dois partidos.

Esta eleição determinará se os Estados Unidos, como fizeram sob Biden, resistirão à agressão da Rússia contra a Ucrânia. Determinará se o governo federal continuará a lutar para proteger os direitos reprodutivos das mulheres e dará continuidade ao trabalho nascente e urgentemente necessário da administração Biden para enfrentar as alterações climáticas, mudando a economia para energias renováveis. Sob Biden, a desigualdade econômica começou a diminuir, e esta eleição ajudará a determinar se os trabalhadores serão capazes de manter o direito a uma parcela maior da prosperidade do país.

Numa carta à nação anunciando a sua decisão, Biden estava certo ao dizer que o país fez grandes progressos desde o início do seu mandato, especialmente em áreas como a política externa, o clima, a infraestrutura e o bem-estar dos trabalhadores americanos. A sua campanha também descreveu planos que o novo candidato democrata deveria adotar e desenvolver. Embora o presidente seja pessoalmente impopular, as suas propostas para promover estes objetivos gozam de amplo apoio público.

Noutras áreas, a saída de Biden oferece uma nova oportunidade para abordar as preocupações dos eleitores com melhores políticas.

O próximo candidato democrata deverá reconhecer e oferecer soluções para a dor e as perturbações causadas pela imigração descontrolada. A América precisa de imigrantes. A nação também precisa de melhores políticas para controlar o seu fluxo para o país.

Os eleitores estão irritados com o custo de vida. Os democratas precisam particularmente oferecer melhores ideias para abordar o maior item na maioria dos orçamentos familiares: o elevado custo da habitação.

E o sucessor do sr. Biden precisa se envolver com o povo americano. Biden teve menos interações improvisadas com o público e com a mídia noticiosa do que qualquer outro presidente nas últimas décadas, muitas vezes deixando os eleitores com a sensação de que ele estava se escondendo do público. Um novo candidato presidencial deveria demonstrar exatamente a tendência oposta, mostrando simultaneamente uma vontade de ser aberto sobre os planos para o futuro e um interesse real no que os eleitores têm a dizer em troca.

Em uma postagem nas redes sociais na tarde de domingo, Biden disse que estava endossando a vice-presidente Kamala Harris para ocupar seu lugar no topo da chapa. Ela é uma líder talentosa e uma ativista enérgica e eloquente e provavelmente será uma candidata muito mais persuasiva do que Biden. Ela responsabilizaria Trump pelas suas mentiras e políticas destrutivas de uma forma que as enfermidades de Biden o deixaram incapaz de fazer.

Escolher a sra. Harris seria um caminho razoável a ser seguido pelos democratas; ela foi companheira de chapa de Biden e, embora nenhum voto tenha sido dado a ela como candidata presidencial nas primárias, os eleitores do presidente esperavam que ela estivesse na chapa em novembro.

No entanto, os delegados dos partidos devem ter voz numa decisão desta consequência. Existem outros democratas qualificados que poderiam enfrentar Trump e vencer, e escolher um candidato sem uma verdadeira disputa foi como o partido chegou à posição de ungir um porta-estandarte que preocupava profundamente a grande maioria dos democratas e independentes. Embora já seja tarde, ainda há tempo para submeter os principais candidatos a um processo de escrutínio público antes do início da convenção de nomeação do partido, em 19 de agosto, para informar a escolha de um candidato e para obter o apoio público.

Quer o partido escolha Harris ou outro democrata, o candidato deve convencer os eleitores de que irá imitar a abordagem de Biden para trabalhar com o Congresso. Numa era de intensa polarização, Biden evitou as satisfações de posições de princípio em favor dos compromissos necessários para obter progressos tangíveis. Ele se envolveu de maneira respeitosa e honrosa com os republicanos.

As vitórias resultantes incluíram grandes investimentos na melhoria das infraestruturas e na redução da desigualdade, bem como leis que abordam a violência armada, a modernização do sistema de controle do tráfego aéreo, a proteção do casamento entre pessoas do mesmo sexo e o investimento na fabricação de semicondutores. São necessários compromissos semelhantes para reescrever as leis de imigração do país, para elaborar um substituto equitativo para os cortes de impostos de Trump em 2017 e para aprovar leis que ajudem os pais que trabalham.

Acima de tudo, como presidente, Biden manteve-se ao lado dos valores que há muito definem a América: o compromisso com a liberdade, o respeito pelo Estado de direito e a crença de que o pluralismo é uma fonte fundamental da força da nação. A sua administração, a mais diversificada da história americana, incorpora esses valores. Tem trabalhado para melhorar a vida de todos os americanos e para dar aos americanos a oportunidade de construir vidas melhores.

Quando Biden iniciou a sua campanha em 2019, disse aos seus apoiadores que Trump seria derrotado e que a história passaria a considerar os quatro anos de Trump no cargo como um "momento aberrante". Biden desempenhou o seu papel, mas o projeto democrático nunca está completo. Esse trabalho passa agora para a próxima geração de líderes políticos e para o povo americano.