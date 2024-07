Coreia do Sul tocará 'K-pop' na fronteira após Coreia do Norte enviar novos balões com lixo

Reuters

Militares sul-coreanos prometem tocar ‘k-pop’ na fronteira com a Coreia do Norte em retaliação a uma nova remessa de balões de lixo enviados pelo vizinho.

Balões carregados com lixo alcançaram novamente, neste domingo (21) - sábado (20) no Brasil -, o território sul-coreano. Segundo Seul, seus vizinhos ao norte têm enviado, entre os dejetos, bitucas de cigarro e fezes. Após o novo episódio, o exército declarou prontamente que realizará transmissões ininterruptas de pop coreano na fronteira - e em "larga escala".

Os militares sul-coreanos disseram, ainda, que as ações do Norte, que aumentam as tensões perto da fronteira fortemente armada, podem ter consequências fatais, acrescentando que o regime norte-coreano seria o único responsável.

Outros episódios similares foram registrados nos dias oito e 10 de junho, quando Pyongyang enviou nova remessa de balões. Os dois países trocam farpas desde a guerra fria, usando objetos para intensificar provocações.

Balão carregando lixo é visto na costa da Coreia do Sul, perto da cidade de Incheon - Yonhap via Reuters/via REUTERS

"Como avisamos diversas vezes, os militares realizarão transmissões em alto-falantes em escala real e em todas as frentes a partir das 13h deste domingo", disse o Estado-Maior Conjunto do Sul, chamando o lançamento de balões pelo Norte de vulgar e vergonhoso.

Ativistas e desertores na Coreia do Sul enviam há anos os seus próprios balões transportando folhetos de propaganda e outros itens para a Coreia do Norte, irritando Pyongyang.

No início desta semana, os militares da Coreia do Sul decidiram retomar a sua campanha de transmissão 24 horas por dia, em alto-falantes, visando a Coreia do Norte, em resposta ao que chamou de desprezível lançamento de balões por Pyongyang.

Desde maio, a Coreia do Norte tem flutuado milhares de balões com sacos de lixo presos a eles, o que se tornou uma nova fonte de tensão entre as duas Coreias.

Além do ‘k-pop’, propaganda antigoverno e notícias mundiais completam as transmissões da Coreia do Sul, que são consideradas por oficiais militares e ativistas como uma forma eficaz de guerra psicológica.