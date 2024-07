Doadores democratas congelam US$ 90 milhões enquanto Biden continuar na disputa

The New York Times

Alguns dos principais doadores do Partido Democrata informaram ao maior grupo de ação política pró-Biden, o Future Forward, que aproximadamente US$ 90 milhões prometidos (cerca de R$ 490 milhões) ficarão congelados enquanto o presidente Joe Biden permanecer como candidato, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto que falaram com o jornal americano The New York Times.

As contribuições em suspenso incluem quantias na casa dos oito dígitos, de acordo com os dois interlocutores, que falaram sob condição de anonimato. A decisão de reter somas tão grandes de dinheiro é uma das consequências mais concretas do desempenho fraco de Biden no debate do final de junho.

Apoiadores aguardam chegada do presidente dos EUA, Joe Biden, em um evento de campanha em Madison, Wisconsin - Jamie Kelter Davis - 5.jul.2024/The New York Times

O Future Forward não quis a comentar sobre quaisquer conversas com doadores ou montantes de dinheiro supostamente retidos. Um conselheiro disse apenas que o grupo esperava que os contribuintes que haviam pausado as doações retornassem assim que a incerteza atual sobre a candidatura fosse resolvida.

Separadamente, um doador do grupo disse ter sido abordado várias vezes pelo Future Forward desde o debate para uma contribuição. Ele e outros colegas, no entanto, estão aguardando.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

As duas pessoas informadas sobre a verba suspensa se recusaram a dizer quais doadores estavam recuando. Tampouco ficou claro quanto do dinheiro prometido estava destinado ao comitê de ação política em comparação com o braço sem fins lucrativos da organização, que também tem veiculado publicidade em estados-chave. O comitê tem evitado tomar grandes decisões até obter clareza sobre quem estará na liderança da chapa, de acordo com uma pessoa próxima ao grupo.

O congelamento de dinheiro ocorre quando alguns assessores ao redor de Biden discutem como persuadir o presidente a sair da corrida e enquanto sua campanha começou a testar em pesquisas eleitorais como a vice-presidente Kamala Harris se sairia contra o ex-presidente Donald Trump. Além disso, o número de democratas no Congresso pedindo para Biden se afastar cresce a cada dia.

A possível falta de dinheiro do comitê ocorre no momento em que a campanha já se preparava para um período de captação de recursos difícil em julho, à medida que grandes doadores questionam a viabilidade de Biden para vencer em novembro.

Em uma coletiva de imprensa na noite de quinta-feira (11), Biden se manteve firme. "Acredito que sou o mais qualificado para governar", disse ele. "E acho que sou o mais qualificado para vencer."

O Future Forward foi escolhido pela campanha de Biden como principal comitê de ação política nas fases iniciais da corrida de 2024. A organização já anunciou US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) em reservas de publicidade televisiva e digital programadas para começar no final da Convenção Nacional Democrata, no próximo mês.

Uma pesquisa vazada de um grupo intimamente ligado ao Future Forward após o debate mostrou que o comitê testou a força de possíveis alternativas a Biden, incluindo Kamala, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e o secretário de Transporte, Pete Buttigieg.

A pesquisa mostrou que Biden tinha um índice de favorabilidade em geral pior do que todas as alternativas.

O grupo convocou doadores pouco antes do debate para uma discussão sobre o estado de sua captação de recursos e a corrida, de acordo com duas pessoas que participaram da reunião. Os funcionários do grupo disseram aos doadores que entre o comitê e seu braço sem fins lucrativos, esperavam arrecadar US$ 700 milhões (aproximadamente R$ 3,8 bilhões) ou mais para a eleição e haviam arrecadado US$ 430 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) até aquele momento.