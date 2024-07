Dois líderes do cartel de Sinaloa se entregam às autoridades dos EUA

Cidade do México | Reuters

Os chefes do cartel de Sinaloa El Mayo Zambada e Joaquín Guzmán López, filho do traficante El Chapo, se entregaram às autoridades dos Estados Unidos nesta quinta-feira (25), de acordo com o governo americano.

"O Departamento de Justiça prendeu dois supostos líderes do cartel de Sinaloa, uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas e poderosas do mundo", disse o órgão em nota, acrescentando que eles enfrentam acusações de "liderar as operações criminosas do cartel, incluindo redes de produção e envio de fentanil aos EUA".

Fentanil é uma das drogas mais utilizadas por usuários na crise de opioides do país e seu abuso é a principal causa de morte entre americanos de 18 a 45 anos de idade.

Zambada e Joaquín Guzmán López foram presos depois de pousar no Texas em um jato particular. "El Mayo" ajudou a fundar o cartel de Sinaloa junto com Joaquín Guzmán, conhecido como El Chapo, que foi extraditado para os EUA em 2017 e está em prisão perpétua.

Depois da extradição de El Chapo, o cartel passou a ser comandado pelos seus filhos, conhecidos como os Chapitos. Desde então, a organização é uma das maiores exportadoras de fentanil para os EUA. El Mayo e os Chapitos tiveram relações tensas desde a prisão de El Chapo, e as prisões de agora podem causar mais instabilidade e violência no México.