Embaixador da Coreia do Sul recebe título de cidadão do Rio e canta clássico do samba; assista

Rio de Janeiro

Em despedida do Brasil, o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, famoso por ter viralizado cantando músicas brasileiras, recebeu na noite de segunda-feira (22) uma homenagem da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

No clube Renascença no Rio, durante a roda Samba do Trabalhador, Lim recebeu do presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (PSD), o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.

Foi no Renascença em que Lim estourou nas redes sociais ao cantar na roda de samba "Trem das Onze", de Adoniran Barbosa.

"Alguns vídeos em que eu canto, como Evidências e Cheia de Manias já haviam viralizado na internet. Mas a noite em que cantei no Renascença Clube foi a experiência mais memorável", diz o embaixador à Folha.

Embaixador da Coreia do Sul recebe título de cidadão do rio e canta clássico do samba em roda no Rio de Janeiro. - Ricardo Della Coletta/ Folhapress

Lim se prepara para voltar a Seul depois de ter servido como embaixador no Brasil desde maio de 2021. Antes, ele foi embaixador de seu país na Argentina.

Na noite de segunda, o embaixador foi recebido como celebridade na roda de samba. Pousou para fotos e cumprimentou diversos participantes, sempre auxiliado por um assessor que lhe ajudava com a tradução.

Ele foi levado ao palco por Caiado e entoou "Não Deixe o Samba Morrer", clássico gravado por Alcione. "O que farei a partir deste momento é cantar samba, amar o Rio de Janeiro, até morrer. Por isso, 'Não deixe o samba morrer..."

Lim Ki-mo conta que ouve música brasileira há muito tempo, mas que foi a partir da chegada ao Brasil que se envolveu cada vez mais.

Antes da apresentação em abril no Renascença, ele já tinha soltado a voz em outros eventos e seus vídeos circulavam nas redes sociais.

Caiado, que entregou a homenagem, disse que o sul-coreano é "a cara do Rio". "Não adianta só ser carioca na identidade, tem que ser no espírito também O nosso sul-coreano ama o Rio de Janeiro, só ver a desenvoltura dele pela música, por defender a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. É mais do que merecedor torná-lo de verdade carioca", afirmou.