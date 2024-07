O que pesa a favor e contra os candidatos na eleição em SP?

São Paulo

A mais recente pesquisa do Datafolha sobre a disputa pela principal prefeitura do país, São Paulo, apontou um cenário de estabilidade em que seguem à frente Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 23%.

O segundo lugar é disputado por um pelotão de nomes embolados tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos para mais ou menos.

O grupo é composto pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 11%, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 10%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%, e Marina Helena (Novo), com 5%.

Para a pesquisa, foram ouvidos 1.092 eleitores entre os dias 2 a 4 de julho.

