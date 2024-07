Líderes internacionais aliados elogiam Biden após desistência; veja repercussão

Recife

Chefes de Estado estrangeiros comentaram, neste domingo (21), a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de não concorrer à reeleição nas eleições de novembro.

O presidente não resistiu à intensa pressão interna do Partido Democrata pela sua saída, que se aprofundou após o desastroso desempenho no debate realizado no fim de junho e não arrefeceu mesmo após várias tentativas de Biden de assegurar apoiadores e eleitores de que tinha condições de derrotar Donald Trump.

Presidente Joe Biden durante pronunciamento à nação na Casa Branca - 14.jul.2024 - Erin Schaff/AFP

Logo após o anúncio formal de Biden nas redes sociais, líderes estrangeiros começaram a repercutir a decisão do presidente dos Estados Unidos, que abdicou da reeleição e deixará a Casa Branca no dia 20 de janeiro, quando o atual mandato chega ao fim.

Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha

"O meu amigo Joe Biden conseguiu muito: pelo seu país, pela Europa, pelo mundo. Graças a ele, a cooperação transatlântica é estreita, a Otan é forte e os EUA são um parceiro bom e fiável para nós. Sua decisão de não concorrer novamente merece respeito", publicou Scholz na rede social X.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

"Respeito a decisão do presidente Biden e espero que trabalhemos juntos durante o resto da sua presidência. Sei que, tal como fez ao longo da sua notável carreira, terá tomado a sua decisão com base no que acredita ser melhor para o povo americano", disse no X Starmer, que assumiu o cargo no início de julho.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

"Conheço o presidente Biden há anos. Ele é um grande homem e tudo o que faz é guiado pelo amor ao seu país. Como presidente, ele é um parceiro dos canadenses –e um verdadeiro amigo. Ao presidente Biden e à primeira-dama: obrigado", escreveu Trudeau na rede social X.

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

"Obrigado por sua liderança e serviço contínuo, presidente Biden. A Aliança Austrália-EUA nunca foi tão forte com o nosso compromisso partilhado com os valores democráticos, a segurança internacional, a prosperidade econômica e a ação climática para esta e as futuras gerações", afirmou o premiê australiano.