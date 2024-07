Macron aceita renúncia de premiê, que deve continuar interino até fim dos Jogos Olímpicos

Paris | AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, aceitou a renúncia do primeiro-ministro, Gabriel Attal, e do gabinete dele nesta terça-feira (16), a dez dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o premiê segue na liderança de um governo interino durante o rearranjo de forças no Parlamento, onde a coalizão de Macron falhou em obter uma maioria nas eleições legislativas celebradas no início do mês.

Em um comunicado, o Palácio do Eliseu afirmou que Attal vai administrar "os assuntos cotidianos até que um novo governo seja nomeado". Horas antes, o presidente havia indicado ao primeiro-ministro durante uma reunião do Conselho de Ministros que aceitaria sua renúncia e deu a entender que o governo interino pode durar algumas semanas —provavelmente até o final do evento esportivo, que começa no dia 26 de julho e termina em 11 de agosto.

O presidente da França, Emmanuel Macron, à direita, cumprimenta o primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, durante desfile militar do Dia da Bastilha, na Avenida Foch, em Paris - Ludovic Marin - 14.jul.2024/AFP

O presidente francês não exclui que o conselho possa voltar a se reunir pontualmente nesse período interino. Durante o encontro, agradeceu o trabalho do primeiro-ministro e de sua equipe.

A reunião aconteceu nove dias após o segundo turno das eleições legislativas, nas quais nenhum partido ou coalizão obteve a maioria absoluta de 289 deputados. Os resultados deixaram o Parlamento fragmentado, dificultando a formação de um governo.

A NFP (Nova Frente Popular), uma aliança de esquerda que inclui socialistas, comunistas, ambientalistas e a esquerda radical da França Insubmissa, ficou em primeiro lugar após mais de 200 candidatos desistirem de concorrer no segundo turno e anunciarem apoio aos rivais de centro ou de esquerda que estavam mais bem colocados.

A manobra aconteceu após o partido de ultradireita Reunião Nacional e seus aliados saírem na frente no primeiro turno. Com a estratégia, a esquerda ficou em primeiro lugar por pouco, à frente da aliança de centro-direita de Macron e da ultradireita, também com tamanhos semelhantes. A vantagem reduzida joga a política francesa na incerteza, já que ainda não se sabe qual força conseguirá formar um governo.

As eleições foram celebradas antecipadamente após o revés sofrido por Macron nas eleições para o Parlamento Europeu no começo de junho, nas quais a Reunião Nacional foi o partido mais votado na França.

A renúncia do Governo permitirá a vários membros que foram eleitos deputados que participem da eleição desta quinta-feira (18) para o novo presidente da Assembleia Nacional.