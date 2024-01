Macron nomeia Gabriel Attal novo primeiro-ministro da França

Paris | Reuters

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Educação, Gabriel Attal, 34, como seu novo primeiro-ministro nesta terça-feira (9).

A medida não conduzirá necessariamente a qualquer grande mudança política, mas sinaliza um desejo de Macron de tentar superar a crise causada por medidas impopulares do ano passado, como a reforma da Previdência e a dura lei de imigração.

Gabriel Attal, novo premiê da França, durante evento no Palácio do Eliseu, em Paris - Gonzalo Fuentes - 17.out.18/Reuters

As mudanças, segundo analistas, também são uma forma de melhorar as chances de seu partido centrista, Renascimento, nas eleições do Parlamento Europeu. Os resultados do pleito marcado para junho devem se inclinar mais à direita, de acordo com pesquisas de intenção de voto.

Attal, um aliado próximo de Macron que se tornou um nome familiar como porta-voz do governo durante a pandemia de Covid-19, substituirá Élisabeth Borne, que renunciou ao cargo na segunda-feira (8).