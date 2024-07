Candidatos desistem do 2º turno na França para apoiar rival contra ultradireita

Paris | Reuters

Os oponentes da ultradireita na França tentam construir uma frente unida no segundo turno das eleições legislativas para bloquear a Reunião Nacional (RN), depois que o partido fez ganhos históricos e saiu vitorioso do primeiro turno, ocorrido neste domingo (30).

A RN e seus aliados venceram a primeira volta com 33% dos votos, seguidos pelo bloco de esquerda Nova Frente Popular, com 28%, e bem à frente da aliança centrista do presidente Emmanuel Macron, que marcou apenas 22%, segundo resultados oficiais.

A líder da Reunião Nacional, Marine Le Pen, chega à sede do partido, em Paris - Benoit Tessier - 1º.jun.2024/Reuters

Se a RN, de discurso anti-imigrante e eurocético, pode formar um governo dependerá agora de quão bem-sucedidos outros partidos serão em impedir o partido de Marine Le Pen. Para isso, precisam se juntar em torno dos candidatos rivais melhor colocados em centenas de distritos eleitorais em toda a França no segundo turno.

A RN precisaria de pelo menos 289 assentos no parlamento para obter maioria. Pesquisas estimam que o primeiro turno a colocou no caminho para conquistar algo entre 250 e 300 cadeiras.

Há nesta segunda-feira (1º), no entanto, segundo o jornal Le Monde, mais de 170 candidatos que já desistiram de suas campanhas e anunciaram apoio ao rival de centro ou de esquerda. A confirmação de participação no segundo turno de quem pontuou 12,5% ou mais no primeiro precisa ser feita até a noite de terça (2).

A retirada tática pode remodelar as intenções de voto em todo o país e fazer frente à RN, já que cerca de 300 distritos eleitorais, ou seja, mais da metade dos 577, terminaram o primeiro turno com um cenário de três candidatos com votos suficientes para ir ao segundo turno.

Os líderes da frente de esquerda e da aliança centrista de Macron indicaram já no domingo à noite que retirariam seus próprios candidatos em distritos onde outro candidato rival estava melhor colocado para vencer a RN no segundo turno do próximo domingo.

Não está claro ainda se o pacto implica desistências inclusive quando o candidato mais forte for da França Insubmissa, partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, figura divisiva da esquerda francesa que tem propostas vistas como radicais.

Macron, no entanto, afirmou a seus ministros nesta segunda que impedir que a RN obtenha uma maioria é a principal prioridade, de acordo com uma pessoa com ciência de uma reunião a portas fechadas, segundo a agência Reuters, o que implicaria alianças a candidatos da França Insubmissa.

Por muito tempo um pária na França, a RN está agora mais próxima do poder do que nunca. Le Pen buscou limpar a imagem de um partido com retória extremista, uma tática que funcionou em meio à insatisfação de eleitores com Macron, visto muitas vezes como desconectado das preocupações cotidianas da população.

Os ganhos eleitorais da RN foram bem recebidos por nacionalistas e grupos radicais direita em toda a Europa, incluindo a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o partido Vox, da Espanha. Pedro Sánchez, premiê socialista da Espanha, disse que os partidos de esquerda ainda poderiam bloquear uma vitória da RN.

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, sinalizou preocupação com o crescimento de "um partido que vê a Europa como o problema, e não a solução" e fez paralelos com o crescente apoio ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em seu país.

"Estou satisfeito, porque precisamos de mudanças", disse o apoiador da RN Jean-Claude Gaillet, 64, no reduto de Le Pen no norte, em Henin-Beaumont. "As coisas não mudaram, e elas devem mudar."

Outros, por outro lado, temem que o crescimento da RN e sua plataforma nacionalista provoque tensões na sociedade francesa. "Eu não acho que as pessoas percebam o que está acontecendo, elas estão apenas pensando no custo de vida e em coisas de curto prazo", disse Yamina Addou do lado de fora de um supermercado na cidade vizinha de Oignies, ao sul de Lille. "Acho isso muito triste."

O principal cenário alternativo para um governo liderado pela RN seria uma Assembleia Nacional sem maioria, o que pode deixar a França na prática ingovernável pelo restante do mandato de Macron, que vai até 2027—ele já disse que não renunciará, qualquer que seja o resultado do pleito legislativo.