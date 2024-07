Petro vai na contramão de Lula e diz ter 'graves dúvidas' sobre vitória de Maduro na Venezuela

Bogotá (Colômbia) | AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu nesta quarta-feira (31) uma análise transparente diante de "graves dúvidas" sobre as eleições presidenciais que ocorreram no domingo (27) na Venezuela. O CNE (Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela) apontou o ditador Nicolás Maduro vencedor do pleito, o que motivou denúncias de fraude feitas pela oposição e por parte da comunidade internacional.

"Convido o governo venezuelano a permitir que as eleições terminem em paz, permitindo um escrutínio transparente com a contagem de votos, atas e com observação de todas as forças políticas de seu país, além da observação internacional profissional", escreveu o Petro na plataforma X.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, durante Congresso em Bogotá, na Colômbia, em 20 de julho; após questionamentos dos resultados das eleições venezuelanas, ele pediu análise transparente - Nathalia Angarita - 20.jul.24/Reuters

A declaração destoa da feita por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera. Em entrevista a um canal afiliado à TV Globo na manhã desta terça, o presidente brasileiro disse não ver nada de anormal em relação à contestada reeleição de Maduro e descreveu a situação como "um processo" em curso.

Na madrugada de segunda, o CNE afirmou que, com 80% das urnas apuradas, Maduro teria obtido 51,2% votos, enquanto González teria apoio de 44,2% —diferença que tornaria a vitória do líder irreversível, segundo o regime.

O resultado divulgado pelo órgão motivou protestos, e milhares de opositores saíram às ruas do país para reivindicar a vitória do opositor Edmundo González Urrutia.

"As graves dúvidas que cercam o processo eleitoral venezuelano podem levar seu povo a uma profunda polarização violenta, com consequências graves", afirmou Petro, que até agora havia evitado se pronunciar diretamente sobre as eleições.

Na terça (30), Petro discutiu a situação da Venezuela a portas fechadas em um conselho de ministros. Nesse dia, o chanceler colombiano Gilberto Murillo insistiu que as autoridades do país divulgassem as atas do pleito que teriam dado a vitória a Maduro.

Às denúncias de fraude da oposição se somam pedidos de vários países, como Estados Unidos e Brasil, para que seja feita uma recontagem transparente dos votos.

O governo da Colômbia é um dos principais aliados do regime venezuelano na América Latina. Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, pediu "um acordo entre governo e oposição que permita o máximo respeito à força que perdeu as eleições".

O presidente colombiano também pediu ao governo dos EUA que pare com as sanções econômicas contra a Venezuela, pois as considera uma "medida desumana que só traz mais fome e mais violência".

Também nesta quarta, os ministros das Relações Exteriores do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo, pediram em nota a divulgação, por parte da Venezuela, de "resultados eleitorais detalhados com total transparência". Assinam o documento Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O governo Lula, historicamente aliado do regime chavista, demorou a reconhecer a vitória de Maduro e pediu a divulgação das atas. Antes das eleições venezuelanas, o Brasil viu sua relação com o regime de venezuelano se estremecer. Depois de receber o ditador com honras de chefe de Estado em maio de 2023, o brasileiro mudou o tom no ano seguinte.

Em março, pela primeira vez, o governo brasileiro criticou o bloqueio à candidatura de Corina Yoris, escolhida pela principal força de oposição no país. Posteriormente, Lula conversou com Maduro por telefone em junho, destacando a importância de observadores internacionais no pleito, após o chavismo ter revogado um convite à União Europeia para enviar uma missão de observação eleitoral.

Nos dias que antecederam a votação, Lula reagiu à declaração de Maduro sobre a possibilidade de "um banho de sangue" em caso de derrota. Em resposta, Maduro ironizou o presidente brasileiro, sugerindo que "quem se assustou que tome um chá de camomila".