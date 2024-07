OEA não consegue aprovar resolução sobre eleição na Venezuela; Brasil se abstém

Caracas

A negociação na sessão extraordinária da OEA (Organização dos Estados Americanos) convocada para esta quarta-feira (31) sobre a eleição presidencial na Venezuela azedou. A resolução final não foi aprovada, e o Brasil foi um dos países-membros a se abster.

Ao todo, foram 17 votos a favor (de países como Estados Unidos, Chile, Costa Rica e Equador), 11 abstenções (além de Brasil, nações como a Colômbia, o México e caribenhos), nenhum voto contra e outras cinco ausências. Para ser aprovada, a resolução necessitava de ao menos 18 votos pelo regramento do órgão multilateral.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, fala no Tribunal Superior de Justiça, em Caracas - Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Em linhas gerais, o texto votado pedia quatro coisas à Venezuela do ditador Nicolás Maduro. São elas: 1) Reconhecer a participação grande e pacífica do eleitorado no pleito; 2) Que o Conselho Nacional Eleitoral divulgue as atas eleitorais das mesas de votação e que seja feita uma verificação delas com a presença de observadores independentes; 3) Que os direitos humanos fossem respeitados; 4) Que se protejam os elementos do processo eleitoral, como as próprias atas.

Um dos principais pontos de conflito foi o segundo, devido ao trecho que pede que a checagem das atas eleitorais conte com a presença de observadores independentes.

Alguns países, como o Brasil, avaliam que não é possível exigir isso de Caracas uma vez que não há base jurídica e que já seria suficiente pleitear o cumprimento das normas eleitorais vigentes na Venezuela: que as atas sejam publicadas e que os diferentes atores políticos possam revisá-las e recontá-las de forma transparente.

Na abertura da sessão, o embaixador Ronald Sanders, de Antigua e Barbuda, autor do texto final e presidente do conselho permanente da OEA, disse que "houve consenso em quase tudo, menos em um dos parágrafos". E lamentou: "Essa era uma resolução muito importante."

A votação desta quarta-feira deixa clara a divisão das Américas quando o tema é Venezuela. Países como Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguai, Peru, Panamá e República Dominicana, que votaram a favor do texto, tiveram seus diplomatas expulsos em Caracas após fazerem críticas ao processo eleitoral. O país de Maduro aos poucos se isola ainda mais diplomaticamente.

Já o trio Brasil, Colômbia e México, por sua vez, tem tentado negociar uma declaração conjunta sobre a Venezuela. Ainda que com divergências, eles pedem a divulgação das atas, mas moderam suas críticas para não romper relações com o regime de Maduro. A Bolívia de Luis Arce reconheceu Maduro.

A Venezuela não mais participa da OEA. Em sua participação no debate pós-votação, a Colômbia lembrou isso: "Estamos falando de um país que não está presente", disse o embaixador Luis Ernesto Vargas.

Para alguns dos países-membros, o órgão multilateral não é visto como um interlocutor positivo sobre a Venezuela por historicamente ter adotado posições demasiado parciais sobre o país. O maior exemplo ocorreu quando o secretário-geral da organização, o polêmico uruguaio Luis Almagro, que em breve deixa o cargo, reconheceu o autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó.

Alguns dos países-membros acreditam que a atuação de braços independentes da OEA, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou a Comissão Interamericana para o tema são, sim, válidos. Mas que as argumentações do plenário da organização mais polemizam do que ajudam de fato a pavimentar um caminho democrático na Venezuela.

Maduro foi declarado eleito pelo CNE em um comunicado geral que afirma que apenas 80% dos votos foram computados. O órgão atribui 51,2% dos votos a Maduro, e 44,2% para o opositor Edmundo González. Nenhum dado desagregado por estado, município, centro de votação ou mesa de votação foi liberado, como dita o regramento eleitoral.