Pelo menos 27 morrem durante tumulto em evento religioso no norte da Índia

São Paulo

Pelo menos 27 pessoas morreram esmagadas pela multidão durante uma celebração religiosa no norte da Índia, disse na terça-feira (2) um responsável dos serviços médicos.

O incidente aconteceu em um vilarejo no distrito de Hathras, cerca de 200 km a sudeste da capital nacional, Nova Déli. Um jornal local informou que teme-se que mais pessoas tenham morrido.

"Temos 27 corpos até agora (...) e os corpos continuam a chegar", disse à AFP Ram Mohan Tiwari, um alto funcionário dos serviços médicos do estado de Uttar Pradesh.

Templo do deus hindu Lord Ram, em Ayodhya, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, também tem eventos religiosos; um tumulto em evento religioso no mesmo estado deixou ao menos 27 mortos no vilarejo Hathras, nesta terça-feira (2) - Anushree Fadnavis - 6.jun.24/Reuters

Segundo Umesh Kumar Tripathi, um responsável médico, os mortos são 25 mulheres e dois homens.

"Muitos feridos também foram admitidos", disse à imprensa. "A razão principal é uma debandada durante um evento religioso".

Ashish Kumar, uma autoridade do distrito de Hathras, disse aos repórteres no local que a maioria dos mortos até agora eram mulheres e crianças que pareciam ter sufocado em uma aglomeração para sair do local.

Autoridades locais sugeriram que o calor e a superlotação causaram pânico. "No final da congregação, quando os devotos estavam saindo, esse incidente ocorreu por causa da umidade muito alta", disse Kumar.

Vídeos não verificados nas redes sociais mostraram corpos empilhados no chão em frente a um hospital local. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as imagens.

O ministro-chefe do estado, Yogi Adityanath, ordenou uma investigação sobre o incidente.

"Foram dadas instruções aos funcionários envolvidos para conduzirem operações de socorro e resgate em situação de guerra e para fornecerem tratamento adequado aos feridos", escreveu ele no X.

A presidente da Índia, Droupadi Murm, tuitou sobre a tragédia. "A notícia da morte de muitos devotos, incluindo mulheres e crianças, no acidente no distrito de Hathras, em Uttar Pradesh, é comovente. Expresso minhas mais profundas condolências àqueles que perderam seus familiares e rezo pela rápida recuperação daqueles", disse ela no X, de acordo com tradução da ANI (Asian News International).

A grande multidão se reuniu ali em Hathras para celebrar a divindade hindu Shiva.

Acidentes fatais são comuns em grandes celebrações religiosas na Índia. Em 2016, pelo menos 112 pessoas morreram em uma explosão causada por fogos de artifício em um templo onde se celebrava o ano novo hindu, no estado de Querala.