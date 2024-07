Seis turistas morrem em hotel na Tailândia após envenenamento por cianeto, diz polícia local

Bancoc | Reuters

A causa da morte de seis turistas em um hotel na Tailândia foi descoberta, afirmaram autoridades locais nesta quarta-feira (17). Todos morreram, inclusive o suposto assassino, envenenados por cianeto, de acordo com a polícia e um hospital local.

Segundo as autoridades, vestígios da substância tóxica foram encontrados no exame dos corpos, nos copos e no bule de chá que estavam no quarto do luxuoso hotel Grand Hyatt Erawan, onde os turistas foram encontrados mortos na noite de terça-feira (16).

O primeira-ministra da Tailândia, Srettha Thavisin, visita o Hotel Grand Hyatt Erawan, em Bangcoc, onde seis pessoas foram encontradas mortas - Chalinee Thirasupa - 16.jul.2024/Reuters

"Podemos presumir que os seis morreram por cianeto", disse Kornkiat Vongpaisarnsin, do Hospital Chulalongkorn, a jornalistas. O médico acrescentou que os demais resultados dos testes estarão disponíveis na próxima sexta-feira (19).

A investigação indica que as bebidas foram adulteradas com cianeto por um dos que morreram. "Depois que os funcionários trouxeram xícaras de chá e duas garrafas de água quente, leite e bules de chá (...), um dos seis introduziu cianeto", afirmou Trirong Phiwpan, um comandante da polícia.

De acordo com a polícia, entrevistas com parentes de três mulheres e três homens mortos revelaram que havia uma disputa por dívidas relacionadas a um investimento. As autoridades ainda investigam como o cianeto foi obtido.

Os seis eram de origem vietnamita, e dois eram cidadãos dos Estados Unidos. A polícia disse que o FBI, a polícia federal dos EUA, ajudou na investigação. O Departamento de Estado americano, por sua vez, afirmou que estava monitorando a situação e que as autoridades locais eram responsáveis pela apuração.

O ministério das Relações Exteriores do Vietnã confirmou que quatro dos mortos eram cidadãos do país e afirmou que sua embaixada na Tailândia estava coordenando o caso de perto com as autoridades. "Esperamos que as famílias das vítimas superem em breve essa grande perda", disse a porta-voz da chancelaria, Pham Thu Hang.

O Grand Hyatt Erawan, operado pelo Grupo Erawan, tem mais de 350 quartos e está localizado em um distrito turístico conhecido por suas lojas de luxo e restaurantes. A notícia das mortes, inicialmente relatadas por parte da imprensa tailandesa como um tiroteio, preocupou o governo, que aposta em seu setor turístico para reviver uma economia prejudicada pela pandemia de coronavírus.

Por isso, as autoridades estavam ansiosas para esclarecer rapidamente o que aconteceu, apreensivas com a repercussão ruim que o caso poderia ter em um setor que espera receber 35 milhões de visitantes estrangeiros este ano.