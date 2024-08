Após EUA, Argentina reconhece González como presidente eleito da Venezuela

São Paulo | AFP

Depois dos Estados Unidos, a Argentina reconheceu na sexta-feira (2) o candidato de oposição Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela, após o ditador Nicolás Maduro ter sido declarado reeleito, em resultado que levantou suspeita de vários países.

O candidato da oposição Edmundo Gonzalez (ao centro com a bandeira venezuelana), em comício após as eleições, foi reconhecido pela Argentina como presidente eleito da Venezuela - Gaby Oraa - 30.jul.24/REUTERS

"Todos podemos confirmar, sem qualquer dúvida, que o legítimo vencedor e presidente eleito é Edmundo González", disse Mondino em linha com um pronunciamento similar do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken.

A chanceler argentina justificou a posição de seu governo "após vários dias da publicação das atas eleitorais oficiais da Venezuela em resultadosconvzla.com", o site através do qual a oposição ao ditador Nicolás Maduro divulgou esses documentos.

Poucos minutos depois, o próprio presidente argentino Javier Milei republicou a mensagem em sua conta X.

Em consonância com essas declarações de Mondino, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, afirmou que "efetivamente o ditador Maduro perdeu as eleições e nunca apareceram as famosas atas onde ele iria demonstrar que havia vencido".

Adorni seguiu afirmando que no mundo não pode haver um ditador governando um povo. "Lamentavelmente, é o que acontece na Venezuela há muito tempo. Agora teve outra eleição fraudulenta, mas o chavismo vem destruindo a Venezuela faz anos, expulsou milhões de venezuelanos de sua terra e empobreceu a 90% de sua população".

Dessa forma, a Argentina se une aos Estados Unidos e ao Peru, que também não reconhecem a questionada reeleição de Maduro nas eleições gerais de 28 de julho.

O gesto argentino pressiona ainda mais o governo de Luiz Inácio Lula da SIlva (PT), que por ora mantém a posição de aguardar pela divulgação das atas eleitorais, algo que o ditador afirmou que faria, porém não o cumpriu até o momento.

Nesta quinta (1º), Brasil, Colômbia e México divulgaram comunicado conjunto em que pedem "verificação imparcial" dos números da votação venezuelana.



O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) proclamou Maduro como presidente reeleito para um terceiro mandato de seis anos, com 51% dos votos contra 44% de González, seu principal adversário.

A oposição afirma possuir cópias de mais de 80% das atas e que González obteve 67% dos votos. A posição argentina resultou na expulsão de seu pessoal diplomático da Venezuela, que teve que deixar na quinta-feira a embaixada onde abrigava como refugiados seis venezuelanos.



O Brasil assumiu a custódia da legação argentina em Caracas e a proteção dos refugiados, bem como a guarda da legação do Peru, após a Venezuela romper na terça-feira as relações diplomáticas com esse país.