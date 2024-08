Ataques cronometrados matam 39 pessoas na maior província do Paquistão

Paquistão | Reuters

Militantes separatistas atacaram delegacias de polícia, linhas ferroviárias e veículos em rodovias na província de Balochistão, no Paquistão, matando ao menos 39 pessoas, disseram autoridades nesta segunda-feira (26).

Militantes têm lutado por uma insurgência étnica de décadas para exigir a secessão da província rica em recursos no sudoeste, que abriga vários projetos liderados pela China, incluindo um porto estratégico e uma mina de ouro e cobre.

O maior dos ataques confirmados pelas autoridades teve como alvo veículos, desde ônibus até caminhões de carga, em uma rodovia principal, matando ao menos 23 pessoas, disseram autoridades, com dez veículos incendiados.

Veículos carbonizados no distrito de Musakhail, na província de Balochistão - AFP

Uma linha ferroviária entre o Paquistão e o Irã e uma ponte ferroviária ligando Quetta, a capital provincial, ao resto do país também foram atingidas com explosivos em ataques militantes, disse o oficial ferroviário Muhammad Kashif.

O tráfego ferroviário com Quetta foi suspenso.

Quase ao mesmo tempo, militantes também atacaram delegacias de polícia e postos de segurança na vasta província. Um desses ataques matou ao menos dez pessoas.

O grupo militante Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) assumiu a responsabilidade em uma declaração enviada por e-mail a jornalistas, alegando muitos outros ataques, incluindo um em uma importante base paramilitar, embora as autoridades paquistanesas ainda não tenham confirmado isso.

Na noite de domingo (25), homens armados bloquearam uma rodovia no Baluchistão, a maior província do Paquistão, retiraram os passageiros dos veículos e os mataram após verificarem suas carteiras de identidade, disse o superintendente sênior de polícia, Ayub Achakzai, à Reuters.

"Os homens armados não apenas mataram os passageiros, mas também os motoristas dos caminhões que transportavam carvão", disse Hameed Zahir, o vice-comissário da área, acrescentando que pelo menos 10 caminhões foram incendiados após seus motoristas serem mortos.

Militantes têm como alvo trabalhadores da província oriental de Punjab, que eles veem como exploradores de seus recursos. No passado, eles também atacaram interesses e cidadãos chineses operando na província.

A China administra o estratégico porto de águas profundas de Gawadar, no sul do Baluchistão, bem como uma mina de ouro e cobre no oeste.

O BLA disse que seus combatentes tinham como alvo militares viajando em roupas civis, que foram mortos após serem identificados.

No entanto, o ministério do interior do Paquistão disse que os mortos eram cidadãos inocentes.

Seis agentes de segurança, três civis e um ancião tribal compuseram os dez mortos em confrontos com militantes armados que invadiram uma estação das Levies do Baluchistão no distrito central de Kalat, disse o oficial de polícia Dostain Khan Dashti.

Autoridades disseram que delegacias de polícia também foram atacadas em duas cidades costeiras do sul, mas o número de vítimas ainda não foi confirmado.

O gabinete do primeiro-ministro Shehbaz Sharif condenou os ataques em uma declaração, prometendo que as forças de segurança retaliariam e levariam os responsáveis à justiça.

O Baluchistão, que faz fronteira com o Irã e o Afeganistão, é a maior província do Paquistão em tamanho, mas a menos populosa e permanece amplamente subdesenvolvida, com altos níveis de pobreza.