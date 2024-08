Inundações em Bangladesh levam mais de 300 mil a abrigos de emergência

Feni (Bangladesh) | AFP

Quase 300 mil pessoas em Bangladesh tiveram de ser levadas para abrigos de emergência neste sábado (24) devido às inundações que atingem vastas áreas do país. A informação foi divulgada por serviços de emergência locais.

As inundações foram resultado de chuvas intensas. Ao menos 42 pessoas morreram em Bangladesh e na Índia desde o começo da semana, em muitos casos após deslizamentos de terra que as tempestades provocaram.

Pessoas atravessam as águas das enchentes após coletar materiais de socorro em Feni, no sudeste de Bangladesh - Munir Uz Zaman/AFP

Bangladesh, país de 170 milhões de habitantes na Ásia, tem lidado com inundações frequentes nas últimas décadas. "Temos 285 mil pessoas vivendo em abrigos de emergência", disse o ministro de Situações de Emergências, Kamrul Hasan.

Todos os anos, as chuvas de monções causam grandes danos no país, mas a mudança climática está alterando os padrões meteorológicos e aumentando o número de episódios climáticos extremos. Estradas e linhas de trens ficaram danificadas entre a capital, Daca, e a cidade portuária de Chitagong, o que complicou o acesso aos distritos inundados e interrompeu a atividade comercial.

O IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), órgão ligado à ONU, já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.

Entre as áreas mais afetadas está o Cox's Bazar, um distrito no qual vivem cerca de um milhão de refugiados rohingyas vindos de Mianmar. Segundo as previsões meteorológicas, é provável que as chuvas diminuam nos próximos dias.

Grande parte de Bangladesh é formada por deltas, onde os grandes rios do Himalaia, o Ganges e o Brahmaputra, desembocam no mar após sua passagem pela Índia. Vários afluentes desses dois rios ainda estão transbordados.