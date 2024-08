Ônibus cai em rio, e ao menos 27 turistas indianos morrem no Nepal

Katmandu

Ao menos 27 turistas indianos morreram no Nepal, nesta sexta-feira (23), após o ônibus no qual viajavam cair em um rio ao lado de uma rodovia, informaram as autoridades locais.

Segundo Janardan Gautam, um funcionário do distrito de Tanahun, província de Gandaki, no centro do país, havia 43 pessoas a bordo.

Os socorristas retiraram 22 pessoas das águas do rio Marsyangdi, a cerca de 120 km de Katmandu. Dessas, 12 ficaram gravemente feridas e foram transportadas de avião para a capital. Pelo menos seis pessoas morreram no hospital.

Ônibus transportando passageiros indianos caiu no rio Marsyangdi, no distrito de Tanahun, no Nepal - Shankhar Adhikari /AFP

Equipes da polícia e do Exército desceram por escadas de metal para chegar ao rio, usando cordas para retirar os feridos e mortos.

"Entre os mortos, 26 corpos estão em um hospital local e serão enviados a Pokhara [cidade próxima] depois de completar todos os trâmites", disse Gautam.

Agentes das forças de segurança resgatam passageiro ferido depois que o ônibus que transportava passageiros indianos viajando de Pokhara para Kathmandu caiu em um rio no distrito de Tanahun, província de Gandaki, Nepal - Stringer/Reuters

Imagens nas redes sociais mostravam mulheres e crianças exaustas em meio aos destroços espalhados nas margens do rio enquanto os socorristas retiravam uma criança quase desmaiada.

O estado vizinho da Índia, Uttar Pradesh, onde os passageiros embarcaram no ônibus, enviaria um representante para coordenar os esforços de resgate, disse a agência de notícias ANI.

De abril de 2023 a abril de 2024, quase 2.400 pessoas morreram nas rodovias sinuosas do Nepal, segundo números de governo.

A temporada de monções faz com que as viagens rodoviárias sejam ainda mais perigosas, pois as chuvas provocam deslizamentos e inundações.