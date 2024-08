Ataques de Israel deixam 15 mortos em escola em Gaza e outros 9 na Cisjordânia

Cairo e Ramallah | Reuters

Um ataque aéreo israelense em uma escola que abrigava pessoas deslocadas na Cidade de Gaza matou pelo menos 15 palestinos no sábado (3), horas após dois ataques na Cisjordânia ocupada terem matado nove combatentes, incluindo um comandante local do Hamas, disse grupo terrorista.

O Exército israelense afirmou que o primeiro dos dois ataques aéreos na Cisjordânia atingiu um veículo em uma cidade perto da cidade de Tulkarem, visando uma célula de combatentes que, segundo ele, estava a caminho de realizar um ataque.

Palestinos observam veículo atingido por ataque aéreo israelense em Zeita, perto de Tulkarem, na Cisjordânia - Raneen Sawafta/Reuters

Um comunicado do Hamas disse que um dos mortos era um comandante de suas brigadas de Tulkarem, enquanto seu aliado Jihad Islâmico reivindicou os outros quatro homens que morreram no ataque como seus combatentes.

Horas depois, um segundo ataque na área visou outro grupo de militantes que haviam disparado contra as tropas, disse o Exército de Israel, durante o que descreveu como uma operação contra o terrorismo em Tulkarem.

A agência de notícias palestina WAFA disse que quatro pessoas morreram nesse ataque, e o Hamas disse que todos os nove mortos nos dois ataques israelenses na Cisjordânia eram combatentes.

A violência na Cisjordânia estava aumentando antes da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e aumentou desde então, com frequentes incursões israelenses no território, que está entre aqueles que os palestinos buscam para um Estado.

Ataques em Gaza

Na Faixa de Gaza, pelo menos 15 pessoas foram mortas no ataque israelense a uma escola que abrigava pessoas deslocadas no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, disse o escritório de mídia do governo do Hamas.

O Exército israelense disse que a escola estava sendo usada como centro de comando do Hamas, para esconder militantes e fabricar armas. O Hamas negou as acusações israelenses de que opera em instalações civis como escolas e hospitais.

Mais cedo no sábado, ataques israelenses no enclave mataram seis pessoas em uma casa na área sul de Rafah e outras duas na Cidade de Gaza, disseram autoridades de saúde de Gaza.

O Exército israelense disse que suas forças atingiram militantes e destruíram infraestrutura do Hamas em Rafah e em outras partes do território.

Pelo menos 39.550 palestinos foram mortos na campanha militar israelense em Gaza, de acordo com autoridades de saúde de Gaza. A ofensiva foi desencadeada por um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 250 foram sequestradas, de acordo com contagens israelenses.

Uma delegação israelense de alto nível fez uma breve visita ao Cairo no sábado na tentativa de retomar as negociações de cessar-fogo em Gaza, disseram fontes da autoridade aeroportuária egípcia. A delegação retornou a Israel horas depois, disse a mídia israelense.

As chances de um avanço parecem baixas, pois a tensão regional aumentou após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã na quarta-feira (31), um dia após um ataque israelense em Beirute matar Fuad Shukr, um comandante militar de alto escalão do grupo armado libanês Hezbollah, que assim como o Hamas é apoiado pelo Irã.

A morte de Haniyeh foi uma das séries de assassinatos de figuras importantes do Hamas à medida que a guerra em Gaza se aproxima de seu 11º mês, e alimentou a preocupação de que o conflito em Gaza estivesse se transformando em uma guerra mais ampla no Oriente Médio.

O Hamas e o Irã acusaram Israel de realizar o assassinato de Haniyeh e prometeram retaliar. Israel não reivindicou nem negou a responsabilidade pela morte.