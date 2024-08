Hezbollah lança dezenas de foguetes contra o norte de Israel

São Paulo

O grupo armado libanês Hezbollah disparou dezenas de foguetes contra o norte de Israel na madrugada de domingo (4), noite de sábado no Brasil.

De acordo com comunicado do grupo, o alvo dos disparos foi Beit Hillel, moshav (comunidade agrícola) localizado no extremo norte de Israel próximo à fronteira libanesa e às Colinas de Golã.

Foguetes disparados do sul do Líbano são interceptados no norte de Israel - Jalaa Marey/AFP

De acordo com relatos da imprensa israelense, vários dos projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea Domo de Ferro, enquanto outros foguetes atingiram o solo, dando início a focos de incêndio.

Não havia informações sobre vítimas ou danos causados pelos ataques, que ocorrem em um dos momentos de maior tensão no Oriente Médio.

O Hezbollah afirmou que os ataques são uma resposta a bombardeios israelenses no sul do Líbano. Trata-se de uma das principais ações do grupo libanês contra Israel desde o início da mais recente onda de hostilidades na região, iniciada pelos ataques do grupo terrorista palesitno Hamas que deixaram cerca de 1.200 mortos no sul israelense em 7 de outubro de 2023.

Desde então, a guerra conduzida por Israel na Faixa de Gaza deixou ao menos 39,5 mil mortos. Ao norte, o Exército israelense e o Hezbollah, aliado do Hamas e vêm lutando uma guerra de atrito que já deixou dezenas de mortos.

Na semana passada, um projétil atingiu um campo de futebol e deixou 12 mortos, incluindo crianças, em Majdal Shams, nas Colinas de Golã, território sírio anexado por Israel em 1967. Tel Aviv culpou o Hezbollah pela ação, que negou a autoria do disparo.

Na terça-feira (30), um ataque reivindicado por Israel matou o comandante operacional do grupo, Fuad Shukr, em Beirute —a ação havia deixado ao menos três mortos, incluindo duas crianças, e 72 feridos, se acordo com as autoridades libanesas.

Já na quarta-feira (31), o líder da ala política do Hamas foi assassinado em Teerã horas após participar da cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Irã e o Hamas prometeram punir Israel pela ação; Tel Aviv não confirmou nem negou a autoria do ataque.