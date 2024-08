Rebeca, equipe de judô e Bia Ferreira sobem ao pódio neste sábado (3) em Paris-2024

São Paulo

O grande destaque brasileiro no dia olímpico em Paris-2024 foi, mais uma vez, a ginasta Rebeca Andrade, 25. Ela conquistou a medalha de prata na final do salto e chegou a cinco pódios olímpicos na carreira, igualando as marcas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.

O judô também surpreendeu com uma conquista inédita: a medalha de bronze por equipes, totalizando quatro pódios nos atuais Jogos.

E finalizando o dia, a boxeadora Bia Ferreira não conseguiu superar a irlandesa Kellie Harrington e ficou com o bronze.

Assim, o Brasil chegou à 10º medalha, com um 1 ouro, 4 pratas e 5 bronzes, na 20ª posição.

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta quinta-feira (31) nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

José Fernando Ferreira Santana, conhecido como Fernando Balotelli, conquistou seu melhor resultado da carreira no decatlo, modalidade que engloba dez provas em dois dias. Mesmo assim, terminou a disputa na 14ª colocação, com 8.213 pontos. Sua melhor prova foi no lançamento de dardo, em que ficou na terceira posição geral, com 70,58 m.

Flávia Maria de Lima ficou em quinto na sua série da repescagem dos 800 m rasos e não se classificou para as semifinais.

Nos 100 m rasos, nenhum dos três velocistas nacionais seguiram na competição. Felipe Bardi foi quarto em sua série, com 10s18, Erik Cardoso foi o sexto em outra bateria, com 10s35, e Paulo André Camilo chegou em oitavo na sua, com 10s46.

Boxe

A boxeadora Bia Ferreira estava otimista para a revanche contra a irlandesa Kellie Harrington na semifinal da categoria 60 kg. Na decisão do ouro nos Jogos de Tóquio-2020, a rival levou a melhor, e repetiu a dose em Paris. A vitória por 4 a 1 deixou a brasileira com a medalha de bronze no seu adeus olímpico. A partir de agora ela vai se dedicar ao boxe profissional.

Canoagem slalom

Os brasileiros Pepê Gonçalves e Ana Sátila se classificaram para a segunda fase das eliminatórias do caiaque cross. Pepê foi segundo de sua bateria e conquistou a vaga diretamente, mas Ana ficou em terceiro e precisou disputar a repescagem, mas também se classificou após ficar em primeiro no desempate. Eles voltam à disputa neste domingo (4).

Ciclismo de estrada

Vinicius Rangel terminou na 71ª posição na disputa do ciclismo de estrada, com tempo de 6h39min31s.

Futebol feminino

Mesmo sem a camisa 10 Marta, que cumpriu suspensão após ter sido expulsa na última partida, a seleção brasileira feminina de futebol fez bonito e derrotou a anfitriã e favorita França por 1 a 0 pelas quartas de final das Olimpíadas, gol de Gabi Portilho, passando às semifinais, nas quais voltará a enfrentar a Espanha, na terça-feira (6).

A guarulhense Rebeca Andrade voltou a mostrar que é a sombra da ginasta americana Simone Biles, considerada a melhor de todos os tempos. Na disputa final do salto, neste sábado, Biles confirmou o ouro e Rebeca conquistou a prata, sua terceira medalha em Paris. Ela já havia conquistado outra prata na final individual geral e um bronze por equipes. E ainda tem mais duas finais a disputar, ambas com chances de pódio: trave e solo.

Com mais esse pódio, Rebeca igualou o recorde do Brasil na história das Olimpíadas de Robert Scheidt e Torben Grael da vela, com cinco medalhas olímpicas cada. Agora Rebeca soma um ouro (salto em Tóquio-2020), três pratas (individual geral em Tóquio-2020 e e individual geral e salto em Paris-2024) e um bronze (por equipes em Paris-2024).

Handebol feminino

A seleção brasileira feminina de handebol venceu Angola por 30 a 19 e se classificou para as quartas de finais dos Jogos Olímpicos. O próximo duelo vai ser dureza, contra a Noruega, uma das potências do esporte, na próxima terça-feira (6).

No entanto, o que mais chamou a atenção foi o exemplo de espírito olímpico da brasileira Tamires, que carregou Albertina Kassoma, jogadora da Angola, nos braços após a atleta adversária se lesionar.

Judô

O judô brasileiro conquistou nas em Paris 2024 a melhor campanha do país na história dos Jogos neste sábado (3) após faturar a quarta medalha, o bronze por equipes, batendo a Itália na decisão. Antes, já havia garantido uma de ouro, uma de prata e outra de bronze.

Antes, a melhor campanha brasileira havia sido registrada em Londres-2012. Naquela edição, a equipe olímpica também subiu quatro vezes no pódio, mas com um ouro e três bronzes. Ou seja, o peso da medalha de prata foi o fiel da balança para consagrar o triunfo na França.

Remo

Lucas Verthein e Beatriz Tavares disputaram as finais C do remo, ambos na categoria single skiff, e chegaram na terceira posição. Beatriz terminou sua prova em 7min31s31, enquanto Lucas cruzou a linha de chegada em 6min47s37. Com o resultado, os dois terminaram os Jogos na 15ª colocação geral.

Surfe

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb disputariam a fase final do surfe neste sábado no Tahiti, no entanto, as más condições do mar obrigaram a organização a adiar a disputa para esta segunda-feira (5). Ambos disputarão as semifinais.

Tiro com arco feminino

Ana Luiza Caetano foi derrotada pela francesa Lisa Barbelin por 6 a 2 no duelo de oitavas de final e foi eliminada da competição.

Tiro esportivo

Georgia Furquim disputou a categoria skeet feminina do tiro esportivo e, após três baterias da fase classificatória, ela terminou na 27ª colocação geral de 29 competidores, com o acerto de 65 dos 75 pratos lançados. Ainda faltam duas baterias e mais 50 pratos a serem lançados para a definição da classificação final. A competição continua neste domingo (4).

Vela

Na classe Ilca 7, Bruno Fontes disputou as regatas cinco e seis e agora ocupa a 33ª colocação geral.

Na classe Ilca 6, Gabriella Kidd disputou mais três regatas e agora ocupa a 22ª colocação na classificação geral.

No Nacra 17, João Siemsen e Marina Arndt competiram em três corridas, ocupando as posições 14ª, 10ª e 11ª, respectivamente, somando 21 pontos — já com o descarte da pior pontuação. Com isso, garantem a 11ª colocação geral.

Já na classe 470, Henrique Haddad e Isabel Swan tiveram as seguintes classificações: 10ª e 12ª. Assim, totalizam 34 pontos e, na colocação geral, ocupam o 17º lugar.