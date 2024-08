Carros com parentes de reféns fazem comboio de Tel Aviv até fronteira com Gaza para pedir libertação

São Paulo

Parentes de reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas há dez meses saíram de Tel Aviv em um comboio de carros rumo à fronteira com a Faixa de Gaza, nesta quarta-feira (28). O ato tem a intenção de pressionar por um acordo imediato para libertar aqueles que seguem em poder da facção terrorista.

O Fórum das Famílias de Reféns deve fazer outra manifestação na madrugada desta quinta-feira (29), usando alto-falantes montados em um guindaste, de acordo com o jornal The Times of Israel.

Comboio de veículos em massa transportam familiares e apoiadores de reféns sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 - Florion Goga/Reuters

"A oportunidade de trazer todos de volta está se esgotando a cada dia que passa", disse o Fórum em um comunicado anunciando o comboio.

Os veículos deveriam chegar ao anfiteatro do kibutz Be'eri às 17h30 do horário local (11h30 em Brasília). Faziam parte do protesto reboques transportando alguns dos carros que foram queimados e danificados durante o massacre de 7 de Outubro.

A manifestação dos parentes de israelenses cativos ocorre um dia depois de o Exército de Israel libertar com vida o refém Qaid Farhan Alkadi —o primeiro árabe entre os oito resgatados vivos em operações israelenses desde o início do conflito.

Alkadi, que passou por exames no hospital e já está em casa, fazia parte dos 71 sequestrados que ainda estão vivos em Gaza, pelas contas de Israel. Outros 34 são considerados mortos, e seus corpos estariam no território palestino. Em novembro, 105 foram libertados em um cessar-fogo de uma semana entre Israel e Hamas, e soldados israelenses recuperaram os corpos de mais de 20.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados do Hamas invadiram comunidades israelenses, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando 251 reféns, de acordo com contagens de Tel Aviv.

A resposta militar de Israel em Gaza já deixou 40.534 mortos e 93.778 feridos no território desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas.

Durante o conflito, as forças israelenses devastaram grandes áreas de Gaza e forçaram o deslocamento da maioria de seus 2,3 milhões de habitantes.