Kamala amplia vantagem numérica sobre Trump com apoio de mulheres e latinos, mostra pesquisa

Washington | Reuters

A candidata à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, ampliou a sua vantagem numérica sobre o republicano Donald Trump ao atingir 45% das intenções de voto contra 41% do seu adversário, afirma pesquisa Reuters/Ipsos publicada nesta quinta-feira (29).

A liderança numérica por quatro pontos percentuais entre os eleitores registrados foi maior do que a de um ponto que Kamala registrou no levantamento realizado no final de julho, mas ainda é um empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

À esquerda, a candidata presidencial democrata, Kamala Harris, discursa em Raleigh, Carolina do Norte; à direita, seu adversário, Donald Trump, fala durante debate na Geórgia - Brendan Smialowski e Andrew Caballero-Reynolds - 26.mar.2024 e 27.jun.2024/AFP

A nova pesquisa, conduzida por oito dias e finalizada nesta quarta-feira (28), mostra que o apoio de mulheres e latinos foi importante para Kamala. Nesses dois grupos, ela está à frente de Trump por 49% a 36%, 13 pontos percentuais. Nos levantamentos Reuters/Ipsos realizados em julho, a democrata tinha uma liderança de nove pontos entre mulheres e de seis pontos entre latinos.

Já Trump lidera entre eleitores brancos e homens, ambos por margens semelhantes às de julho. Sua liderança entre eleitores sem diploma universitário, porém, diminuiu para sete pontos na última pesquisa, ante 14 pontos em julho.

Os resultados ilustram como a corrida presidencial dos EUA mudou nos últimos meses. O presidente Joe Biden, 81, encerrou sua campanha em 21 de julho após uma desastrosa atuação em um debate contra Trump que gerou apelos de seus colegas democratas para abandonar sua candidatura à reeleição.