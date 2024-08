Tufão 'extremamente forte' atinge sul do Japão e deixa ao menos 3 mortos; veja vídeo

Tóquio | AFP e Reuters

Um tufão "extremamente forte" atingiu a ilha de Kyushu, no sul do Japão, na manhã desta quinta-feira (29), no horário local, de acordo com a agência meteorológica japonesa.

Pelo menos três pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas no que as autoridades alertaram poder ser um dos tufões mais fortes a atingir a região.

O centro do tufão Shanshan avançou para a ilha nas proximidades da cidade de Satsumasendai, na província de Kagoshima, localizada na ponta sul do arquipélago, por volta das 8h (20h de quarta em Brasília), segundo o departamento meteorológico.

Cobertura de estabelecimento, distorcida após fortes ventos causados ​​pelo tufão Shanshan, fica presa a uma linha de energia em Miyazaki, sudoeste do Japão - Kyodo/via Reuters

O secretário-chefe do gabinete do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, confirmou em uma entrevista coletiva que, além dos três mortos, uma pessoa estava desaparecida. A agência de gestão de desastres disse haver 45 feridos.

Na véspera, Hayashi havia alertado que o fenômeno traria "ventos violentos, ondas altas e uma tempestade em níveis nunca vistos por muitas pessoas".

A agência meteorológica previu 1.100 milímetros de precipitação na ilha de Kyushu entre quarta-feira e a manhã desta sexta-feira (30), o que representa metade da quantidade anual de chuva que costuma cair na região.

As autoridades da província de Kagoshima recomendaram que 56 mil habitantes saíssem de suas casas e se dirigissem a locais seguros. Os fortes ventos e as chuvas torrenciais derrubaram a energia, atrapalhando o tráfego aéreo e forçando grandes fábricas a fecharem.

A Toyota suspendeu as operações em todas as suas unidades no Japão, enquanto outras montadoras, como Nissan e Honda, e empresas de semicondutores também interromperam temporariamente a produção em algumas fábricas.

O funcionário de uma funerária, Tomoki Maeda, estava em um carro da empresa quando o tufão atingiu a cidade de Miyazaki, no sul de Kyushu, quebrando janelas, derrubando linhas de energia e as paredes de alguns prédios. "Eu nunca presenciei um vento tão forte ou tornado em meus 31 anos de vida", disse Maeda à Reuters.

Com rajadas de cerca de 180 km/h, fortes o suficiente para derrubar caminhões em movimento, o tufão estava perto da cidade de Unzen, na província de Nagasaki, às 15h (3h no horário de Brasília), e se movia para o norte, de acordo com a agência meteorológica.

Mais de 200 mil residências em sete províncias estavam sem energia à tarde, de acordo com a Kyushu Electric Power Co. A empresa de serviços públicos havia dito anteriormente que não houve impacto em sua Usina Nuclear de Sendai, na cidade de Satsumasendai.

Um homem segura seu guarda-chuva contra o vento do lado de fora da estação de Hakata, em Fukuoka, no Japão - Yuichi Yamazaki/AFP

Depois de permanecer sobre Kyushu, o tufão deve se aproximar nos próximos dias das regiões central e leste do Japão, incluindo a capital Tóquio, durante o final de semana, disse a agência meteorológica.

Mais de 5,2 milhões de pessoas receberam avisos de evacuação em todo o país, disseram as autoridades, principalmente em Kyushu, mas também em algumas áreas do Japão central, atingidas por fortes chuvas que provocaram um deslizamento de terra na quarta-feira.

Madoka Kubo, que administra um hotel na histórica cidade de Hitoyoshi, na província de Kumamoto, disse à Reuters que todas as suas reservas foram canceladas. Ela agora está abrigando idosos deslocados de áreas próximas.

Companhias aéreas, como a Japan Airlines, já anunciaram o cancelamento de quase 800 voos. Os serviços de trem foram suspensos em muitas áreas de Kyushu, enquanto centenas de serviços de ônibus e balsas também foram interrompidos, de acordo com o Ministério dos Transportes.

O tufão Shanshan é o mais recente fenômeno climático severo a atingir o Japão, seguindo o Ampil, que também causou apagões e evacuações no início deste mês.