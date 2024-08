Democratas mobilizam mais de 200 influenciadores para viralizar convenção

Chicago

Mais de 200 criadores de conteúdo foram credenciados para cobrir a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos, que começa nesta segunda-feira (19) em Chicago. Os influenciadores terão acesso semelhante ao de jornalistas e uma plataforma exclusiva na pista do evento.



É a primeira vez que o partido abre espaço para esses profissionais. Republicanos fizeram movimento semelhante em sua convenção no mês passado, mas em menor número –foram cerca de 70 credenciados.

Itens da campanha de Kamal Harris à venda na Convenção Nacional Democrata, em Chicago; bottom sugere apoio de influenciadores digitais à vice-presidente e candidata - Fernanda Perrin/Folhapress

"O cenário da mídia e de informação se transformou completamente desde a última convenção presencial em 2016. Com os americanos agora consumindo conteúdo e informações de maneiras totalmente novas, nosso objetivo é alcançar as pessoas onde elas estão, o que inclui trabalhar com criadores de conteúdo cujo conteúdo alcança americanos em todo o país", afirma a organização do encontro democrata.



Além dos influenciadores que estão presencialmente na convenção, o partido diz que mais centenas de criadores de conteúdo vão cobrir à distância.

Entre eles estão o youtuber Brian Tyler Cohen, os tiktokers Josh Helfgott e Leigh McGowan e a comediante Elizabeth Booker Houston, com milhares de seguidores no Instagram. Em outro esforço para viralizar Kamala Harris e Tim Walz, o partido anunciou que vai transmitir a convenção também no formato vertical –ideal para TikTok e Instagram.



Uma série de plataformas vai reproduzir o evento. Além do próprio site da convenção (DemConvention.com/watch), ele poderá ser visto no YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, Amazon Prime, AppleTV, RokuTV e FireTV.



Outra tentativa de gerar impacto nas redes sociais, mantendo o tom bem-humorado adotado pela campanha de Kamala, é o "tapete azul", a cor do partido democrata. No horário nobre, o comediante Matt Friend, conhecido por suas imitações, vai transmitir no Snapchat entrevistas com políticos, porta-vozes, delegados e outras pessoas selecionadas pela legenda.



Nesta segunda, a campanha de Kamala também lançou um grupo no WhatsApp voltado especificamente para o eleitorado latino. "O canal será o primeiro de seu tipo em uma eleição presidencial e proporcionará uma nova maneira de alcançar e mobilizar eleitores em um ambiente de mídia cada vez mais dinâmico e fragmentado", afirmou a campanha em nota.



"Operado pelo programa de organização Latinos con Harris-Walz, esses esforços terão como alvo específico os eleitores latinos, com conteúdo adaptado e culturalmente competente que reflete a comunidade latina que já existe na plataforma e será mais uma ferramenta usada para combater a desinformação e as fake news."