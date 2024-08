Veja as vagas mais disputadas do Enem dos Concursos

Brasília

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação) divulgou nesta segunda-feira (19) o número de candidatos por vaga aberta pelo CNU (Concurso Nacional Unificado), realizado no domingo (18).

A mais concorrida entre todas as áreas foi a de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, vinculada ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com somente uma vaga ofertada para um total de 28.534 inscritos.

Participantes do CNU, o Enem dos Concursos, aguardando a segunda prova do dia no domingo (18), em São Paulo. - Felipe Iruatã/Folhapress

Em sequência, estão os cargos de Analista Administrativo da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), que aceitava profissionais de qualquer área do conhecimento, com 226.481 inscritos para 9 vagas (pouco mais 25 mil por vaga), e de Técnico em Assuntos Educacionais do MGI, com 44.262 inscritos para duas vagas (pouco mais 22 mil por vaga).

Veja a disputa para cada vaga, conforme o bloco do concurso

Veja as vagas mais concorridas de cada bloco:

Analista de Planejamento, Gestão e Infra. em Info. Geográficas e Estatísticas do IBGE: 28.534 inscritos para uma vaga (Bloco 1 — Infraestrutura, Exatas e Engenharias)

(Bloco 1 — Infraestrutura, Exatas e Engenharias) Analista Administrativo (qualquer área do conhecimento) da Previc: 25.164,6 candidatos por vaga. Foram 226.481 inscritos para 9 vagas (Bloco 7 — Gestão Governamental e Administração Pública)

Foram 226.481 inscritos para 9 vagas (Bloco 7 — Gestão Governamental e Administração Pública) Técnico em Assuntos Educacionais, MGI: 22.131 candidatos por vaga . Foram 44.262 inscritos para duas vagas (Bloco 5 — Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)

. Foram 44.262 inscritos para duas vagas (Bloco 5 — Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 18.216,8 por vaga. Foram 182.168 inscritos para 10 vagas (Bloco 4 — Trabalho e Saúde do Servidor)

por vaga. Foram 182.168 inscritos para 10 vagas (Bloco 4 — Trabalho e Saúde do Servidor) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do MGI: 9.923,8 candidatos por vaga . Foram 49.619 inscritos para um total de 5 vagas (Bloco 3 — Ambiental, Agrário e Biológicas)

. Foram 49.619 inscritos para um total de 5 vagas (Bloco 3 — Ambiental, Agrário e Biológicas) Tecnologista em Info. Geográficas e Estatísticas do IBGE: 8.208,3 inscritos por vaga . Foram 24.625 candidatos para apenas 3 vagas. (Bloco 2 — Tecnologia, Dados e Informação)

. Foram 24.625 candidatos para apenas 3 vagas. (Bloco 2 — Tecnologia, Dados e Informação) Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, IBGE: 5.018,0 candidatos por vaga. Foram 200.721 inscritos para 40 vagas (Bloco 8 — Nível Médio)

Números ainda não consideram as abstenções

O ministério informou que os dados de comparecimento ainda serão consolidados e que a relação candidato/vaga divulgada não é um número absoluto como nos outros concursos. No CNU, é necessário considerar que os candidatos escolheram seus cargos prioritários, dentro de um bloco de cargos, na hora da inscrição.

Neste caso, o candidato se inscreve para várias vagas dentro de um mesmo bloco, o que permite que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de conseguir entrar na administração pública.

Com a nota obtida, o candidato segue com chances de entrar no sistema público ainda que não passe no cargo escolhido.

Na última quarta (14) o governo havia divulgado a relação de candidato/vaga para cada um dos oito blocos temáticos.

A primeira edição do concurso foi marcada por um índice de abstenção de 52,5%, mas sem relatos de atrasos na aplicação, vazamentos e outros problemas na organização.

Em declaração na noite deste domingo, a ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirmou que quase 1 milhão de pessoas participaram do CNU. Isso representa menos da metade de pessoas fazendo a prova, tendo em vista que foram 2,1 milhões de inscritos.

O concurso, dividido em duas provas, uma na parte da manhã e outra da tarde, foi concluído às 18h do domingo.

Entre 9h e 11h30, os concurseiros enfrentaram uma bateria de questões discursivas, específicas para cada um dos oito blocos, e uma prova objetiva de conhecimentos gerais, comum a todos. Na parte da tarde, entre 14h30 e 18h, os candidatos responderam a perguntas específicas de cada bloco.

Leia também Veja a correção de cada bloco do CNU

O gabarito das provas está previsto para ser divulgado na terça-feira (20), e os cadernos de resposta já foram liberados às 20h do mesmo dia da prova.

Confira o calendário atualizado do CNU