Ex-funcionários de residência oficial da Argentina narram ter visto Fernandéz agarrar Yañez pelo cabelo

São Paulo

Funcionários que trabalhavam na residência presidencial da Argentina durante a gestão de Alberto Fernández corroboraram as denúncias de que o ex-presidente agredia fisicamente a então primeira-dama, Fabíola Yañez, na época em que comandava o país em uma reportagem publicada pelo jornal La Nacion neste domingo (11).

O então presidente argentino, Alberto Fernández, e a primeira-dama Fabiola Yáñez chegam ao Palácio do Planalto, em Brasília, para reunião com Lula, em junho de 2023 - Lúcio Távora - 26.jun.23/Xinhua

O peronista, 65, nega todas as acusações. "A verdade dos fatos é outra", frisou em uma mensagem publicada nas redes sociais.

A Justiça fez buscas na residência de Fernández em Buenos Aires na sexta-feira (9) e apreendeu seu celular. Também impôs medidas restritivas como proibir sua saída do país, segundo fontes judiciais citadas na imprensa argentina.

Dois empregados da Quinta de Olivos, como a residência é conhecida, na época em que o ex-presidente vivia lá —o então administrador do local e um militar— narraram ao La Nacion um episódio que testemunharam então.

Segundo eles, na época do incidente, o casal já estava separado, e Yañez vivia em uma casa de hóspedes a poucos metros da habitação principal.

Naquele dia, Fernández desceu do helicóptero presidencial e se dirigiu à casa onde Yáñez vivia com o filho do casal. Os funcionários contam ter ouvido gritos e se deparado com Fernandéz agarrando a ex-mulher pelo cabelo e a segurando pelo um braço.

O administrador afirma que se interpôs entre o então presidente e a primeira-dama, separando-os, e levou Fernández para longe dali em um carrinho de golfe até que ele se acalmasse.

Um ex-empregado de Olivos que não quis se identificar disse que não chegou a testemunhar nenhum episódio de violência contra Yañez na época em que trabalhava no local. Afirmou, porém, que muitos funcionários e visitantes provavelmente viram-na machucada, uma vez que cerca de 200 pessoas entram e saem da residência por dia.

Yañez mencionou isso em sua primeira entrevista após o caso vir à tona, publicada neste sábado (10). Ao portal Infobae, ela afirmou que nunca recebeu ajuda, embora "muitas pessoas" soubessem da suposta situação de violência envolvendo o casal na época em que eles moravam na quinta, localizada no município de Vicente López, ao norte de Buenos Aires.

Ela também narrou ter sofrido "assédio telefônico e terrorismo psicológico" da parte do ex-presidente. "Durante dois meses ele me ameaçou dia sim, dia não, dizendo que se eu fizesse isso, se fizesse aquilo, ele se suicidaria."

A ex-primeira-dama atualmente vive com o filho de dois anos em Madri, na Espanha. Ainda ao Infobae, ela disse temer por sua segurança. "Tenho que me resguardar, tenho medo", afirmou.

Yáñez apresentou uma denúncia contra Fernández por violência doméstica após virem à tona fotografias em que aparece com marcas de golpes e hematomas em um braço e no rosto.

"Hoje eu não pude sair de casa, puseram inibidores [...] que faziam com que o carro desligasse", afirmou ela ao pedir a investigação na Justiça. O juiz argentino que conduz o caso, Julián Ercolini, pediu que a segurança de Yáñez na capital espanhola fosse reforçada.

Print do site Infobae mostra fotografias de Fabiola Yáñez que foram anexadas ao processo judicial - Reprodução

O caso provocou repercussão em todo o espectro político argentino, especialmente na oposição peronista, movimento ao qual o ex-presidente pertence.

A ex-presidente e ex-vice de Fernández, Cristina Kirchner, afirmou na rede social X que seu companheiro de governo "não foi um bom presidente". Ademais, considerou que as imagens sobre o caso que vieram à tona "delatam os aspectos mais sórdidos e obscuros da condição humana".

Fernández governou a Argentina entre 2019 e 2023.