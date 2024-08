Incêndio florestal mata 1 na Grécia e arrefece próximo a Atenas

Atenas | Reuters

O pior incêndio florestal do ano na Grécia reduziu sua força nos arredores de Atenas nesta terça-feira (13), graças a ventos mais fracos, interrompendo o avanço destrutivo das chamas que matou uma pessoa e incendiou carros, prédios, campos e florestas.

Centenas de bombeiros apoiados por dez aeronaves de combate a incêndios lutam contra o fogo desde domingo, à medida que as chamas se espalhavam de uma floresta para os subúrbios do norte de Atenas, destruindo casas e causando pânico em bairros que não viam um incêndio tão próximo do centro há décadas.

Helicóptero de combate a incêndios perto de Nea Makri, a leste de Atenas - Alexandros Avramidis/Reuters

"A situação melhorou, mas ainda há focos isolados. No momento, não temos novas frentes, apenas algumas novas ignições. Mas permanecemos em alerta máximo", disse uma autoridade dos bombeiros.

O governo anunciou medidas de compensação e auxílio para as vítimas. Segundo o Observatório Nacional da Grécia, o fogo danificou cerca de 10 mil hectares. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis deve presidir uma reunião ministerial sobre o incêndio na terça-feira à noite.

À medida que a fumaça se dissipava no céu acima de Atenas, aeronaves de combate a incêndios chegaram da França e da Itália como parte de um mecanismo europeu de proteção civil, disse um funcionário do governo. A República Tcheca também enviou 75 bombeiros e 25 caminhões para ajudar as equipes terrestres gregas.

O incêndio atingiu o subúrbio de Vrilissia na segunda-feira (12), a cerca de 14 km do centro de Atenas, onde uma mulher de 64 anos foi encontrada morta dentro de um estabelecimento local, de acordo com testemunhas.

A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Com a previsão de ventos fortes aumentando novamente, a Grécia permanecerá em alerta máximo de incêndio até quinta-feira (15), com temperaturas previstas de até 40°C.

Incêndio de verão

Incêndios florestais têm sido uma característica comum dos verões gregos há anos: foram 104 mortos no mais mortal no país, na cidade litorânea de Mati, em 2018. Mas as mudanças climáticas trouxeram temperaturas mais altas e menos chuva, aumentando o risco.

A Grécia teve seu inverno mais quente registrado este ano e estava a caminho de ter seu verão mais quente com pouca chuva em muitas áreas.

"O incêndio florestal tinha todas as características que nós, bombeiros, não queremos que um incêndio florestal tenha. Uma combinação de condições quentes, secas e ventosas", disse Nikos Lavranos, chefe da federação grega de funcionários do serviço de bombeiros, à TV grega. "Ele foi extremamente agressivo, difícil de controlar e imprevisível", disse ele.

Incêndios eclodiram em todo sul europeu neste verão, incluindo na Espanha e nos Bálcãs.

Moradores e bombeiros voltaram a algumas áreas de Atenas nesta terça para avaliar os danos —cozinhas e salas de estar enegrecidas pelo fogo, tetos desabados, carros reduzidos a destroços.

"Minha casa foi completamente destruída, até as paredes caíram. Não sobrou nada", disse Sakis Morfis, 70. "A única coisa que me importava era salvar meus cachorros, então deixei tudo para trás."

Moradores foram retirados de mais de 30 áreas, juntamente com pacientes e funcionários de pelo menos três hospitais, com cortes de energia em partes da região metropolitana de Atenas.

Medidas anunciadas pelo Ministério da Crise Climática e Proteção Civil nesta terça incluem subsídios de aluguel, isenção de imposto sobre propriedade por três anos e ajuda financeira aos atingidos. Partidos de oposição acusaram o governo de não fazer o suficiente para prevenir o desastre.