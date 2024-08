Vice-presidente do Irã renuncia ao cargo dias após ser nomeado

Teerã (Irã) | AFP

Nomeado para a Vice-Presidência do Irã no começo deste mês, Mohammad Javad Zarif anunciou nesta segunda-feira (12) ter renunciado ao cargo. Segundo ele, a decisão foi tomada "para evitar qualquer suspeita" que pudesse atrapalhar o regime de seu país em um momento de tensão geopolítica.

Zarif enfrentava pressão para deixar o posto porque seus filhos têm cidadania americana. Uma lei promulgada no Irã em outubro de 2022 proíbe a nomeação para "posições sensíveis" de políticos que tenham —eles próprios ou seus familiares— dupla nacionalidade.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, participa de reunião em Moscou, na Rússia - Ministério das Relações Exteriores da Rússia - 2.jan.21/AFP

Ex-chefe de diplomacia do Irã e arquiteto do acordo nuclear de 2015, Zarif foi nomeado para o cargo de vice pelo presidente reformista Masoud Pezeshkian, eleito em julho após a morte de Ebrahim Raisi na queda de um helicóptero.

A renúncia de Zarif, poucos dias depois de ser nomeado, ocorreu em um momento de tensão cada vez maior do Irã com Israel e com os Estados Unidos. As forças de Tel Aviv estão em alerta para possíveis retaliações de Teerã após o assassinato de Ismail Haniyeh, o líder do Hamas que participava da posse do novo presidente iraniano, em 31 de julho.

Próximo dos reformistas, mas sem rótulo político, Zarif foi chefe da diplomacia iraniana de 2013 a 2021. Neste ano, ele foi um político proeminente da campanha eleitoral de Pezeshkian e desempenhou um papel considerado fundamental para sua vitória.

Zarif prometeu durante a campanha aumentar a representação das mulheres, dos jovens e das minorias étnicas e religiosas, especialmente sunitas, em cargos do regime. Depois do pleito, Pezeshkian encarregou o ex-chanceler de formar uma comissão para construir o conselho de ministros.

Pezeshkian submeteu a lista de membros de sua administração para aprovação no Parlamento no último domingo (11), mas não incluiu mulheres, jovens ou membros das minorias. "Lamento não ter conseguido aumentar a inclusão, como prometi", disse Zarif na ocasião.

Zarif foi o arquiteto do acordo nuclear concluído em 2015 entre Teerã e a comunidade internacional para reduzir as sanções contra o regime iraniano em troca da limitação de seu programa nuclear.

O pacto estagnou em 2018, quando o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo e reinstaurou as sanções. Também durante a campanha, Pezeshkian havia defendido um Irã mais aberto ao mundo para "tirar o país do isolamento" e prometido relançar o acordo nuclear.