Bombardeio de Israel mata seis pessoas no sul do Líbano, diz Beirute

Cairo | Reuters

Um bombardeio israelense contra um prédio residencial em Nabatieh, no sul do Líbano, matou pelo menos seis pessoas e feriu outras três nesta sexta-feira (16), de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde do governo em Beirute. Tel Aviv não se pronunciou sobre o ocorrido.

A região está em estado de alta tensão há semanas dessde que Israel matou um líder do grupo armado libanês Hezbollah e outro do Hamas em Teerã, capital do Irã. O país persa prometeu retaliar ao ataque, que aconteceu em um prédio classificado como protegido de Teerã enquanto Ismail Haniyeh comparecia à posse do novo presidente iraniano.

Incêndios atingem o sul do Líbano depois de bombardeios iraelenses - Rabih Daher - 16.ago.24/AFP

Ainda não está claro como o regime pretende responder ao assassinato de Haniyeh —em abril, após um ataque israelense contra a embaixada iraniana na Síria, Teerã fez um ataque sem precedentes contra Tel Aviv, mas a natureza telegrafada da ação permitiu que a maioria dos mísseis e drones fossem interceptados.

Ainda assim, os Estados Unidos vem advertindo o Irã diversas vezes que um ataque mais destrutivo teria consequências graves. Nesta segunda (12), Washington anunciou o envio de um submarino nuclear à região para ameaçar Teerã e defender Israel.

Ainda nesta sexta, o Hezbollah divulgou um vídeo mostrando seus combatentes em operações militares como uma demonstração de força. As imagens mostram homens dirigindo caminhões carregados com foguetes em uma base subterrânea, trabalhando em computadores e pilotando motocicletas. O Irã também afirma ter bases subterrâneas capazes de atingir Israel.

Em 2019, Tel Aviv disse ter descoberto e destruído "túneis de ataque" do Hezbollah escavados em território israelense a partir do sul do Líbano.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na sexta que nenhuma das partes em conflito no Oriente Médio deveria agir para prejudicar as negociações por um cessar-fogo e libertação dos reféns em Gaza. Ele acrescentou que um acordo desse tipo estava perto de ser concluído.