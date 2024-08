Macron recebe líderes partidários para tentar formar novo governo

São Paulo

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu nesta sexta-feira (23) líderes partidários da coalizão de esquerda NFP (Nova Frente Popular), que obteve mais votos nas eleições legislativas de julho, a fim de iniciar as consultas com diferentes forças políticas e tentar formar um novo governo quase dois meses depois do pleito.

Embora tenha sido o grupo de partidos mais votado, a NFP conquistou apenas 193 das 577 cadeiras da Assembleia Nacional, 96 a menos do que o necessário para ter maioria simples. Apesar disso, a coalizão formada por partidos socialistas, comunistas e ambientalistas busca aval de Macron para tentar formar um governo, e propõe como primeira-ministra a economista Lucie Castets.

Lucie Castets, nome escolhido pela NFP para ocupar o cargo de primeira-ministra, conversa com a imprensa depois de se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris - Abdul Saboor - 23.ago.24/Reuters

Segundo a Constituição francesa, a escolha do primeiro-ministro é prerrogativa do presidente, mas o nome precisa ter apoio da maioria do Parlamento. Até aqui, Macron resiste a nomear Castets, sob o argumento de que a esquerda não conseguirá negociar essa maioria, e disse que ainda vai se reunir com outros partidos antes de tomar uma decisão.

Além da NFP, a aliança de Macron obteve 166 deputados na eleição legislativa, convocada pelo presidente em uma aposta de que uma campanha agressiva o colocaria em uma posição mais confortável no Parlamento e impediria que a ultradireita chegasse ao poder.

Nesse ponto, a jogada foi bem-sucedida: a RN (Reunião Nacional) de Marine Le Pen, saiu das eleições com 142 assentos, muito menos do que as pesquisas projetavam, graças a uma aliança entre as esquerdas da França e acordos com centristas no segundo turno.

"Estou disposta a construir coalizões, a debater com as demais forças políticas para tentar encontrar um caminho para garantir a estabilidade do país e responder às necessidades urgentes dos franceses", afirmou Castets após o encontro com Macron, antecipando a difícil busca por maioria na Assembleia Nacional.

"Dissemos [a Macron] que cabe à força política que terminou em primeiro nas urnas a formação de um novo governo", prosseguiu a economista e servidora pública.

Deputados centristas e de ultradireita já disseram que não apoiarão um premiê de esquerda, principalmente se o partido LFI (A França Insubmissa), de Jean-Luc Mélenchon, fizer parte do governo. A situação ameaça jogar o país em caos político: o líder comunista Fabien Roussel disse que não nomear "um primeiro-ministro de uma coalizão" que obteve mais votos se assemelha "a um golpe de Estado".

A líder ambientalista Marine Tondelier, da NFP, pediu ao presidente uma decisão "até terça-feira", após as consultas —que continuarão na segunda-feira (26) com os ultradireitistas Le Pen e Jordan Bardella.