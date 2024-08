São Paulo

O candidato Pablo Marçal (PRTB) tem se destacado na corrida pela Prefeitura de SP por declarações controversas pensadas para render cortes nas redes sociais. Essa tem sido a estratégia que o influenciador já afirmou ser importante para a sua atuação pública.

Na disputa eleitoral, Marçal tem se aproximado do eleitorado bolsonarista e investido em polêmicas para se destacar. Uma das estratégias é atacar os opositores com postura agressiva e fake news, o que fez com que parte das campanhas aventasse se ausentar dos debates como forma de dar uma resposta ao influenciador.

Para discutir qual é o efeito Pablo Marçal nesta eleição, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Carolina Linhares, no Como É que É? desta sexta-feira (23).

