Militares israelenses recuperam corpos de seis reféns mantidos em Gaza

Reuters

Israel recuperou os corpos de seis reféns da área de Khan Younis, no sul de Gaza, de acordo com declarações do Exército e do gabinete do primeiro-ministro nesta terça-feira (20).

As famílias de Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Chaim Perry foram informadas, acrescentaram as declarações.

Homem passa por um muro com cartazes de reféns, a maioria sequestrada durante os ataques de 7 de Outubro pelo Hamas, em Tel Aviv - Florion Goga/Reuters

O Fórum das Famílias dos Reféns, uma organização que representa a maioria das famílias das vítimas, reforçou o apelo ao governo para concluir um acordo de libertação de reféns com o grupo militante palestino Hamas, baseado em Gaza.

"O retorno imediato dos 109 reféns restantes só pode ser alcançado através de um acordo negociado. O governo israelense, com a assistência de mediadores, deve fazer tudo ao seu alcance para finalizar o acordo atualmente em negociação", afirmou.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está no Oriente Médio esta semana tentando garantir um cessar-fogo e um acordo de retorno dos reféns entre Israel e Hamas.

A atual guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados do Hamas invadiram comunidades israelenses, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.

Desde então, o exército israelense devastou grandes áreas do enclave palestino, deslocando quase todos os seus 2,3 milhões de habitantes, causando fome e doenças mortais e matando pelo menos 40.000 pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinas.