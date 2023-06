Xi Jinping fala em 'progresso' na relação entre EUA e China após encontro com Blinken

São Paulo

No movimento mais simbólico dos últimos cinco anos para aliviar as tensões da chamada Guerra Fria 2.0, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta segunda-feira (19) com o líder da China, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, sede do Parlamento chinês, em Pequim.

O encontro, divulgado de última hora, teve o objetivo de reativar as comunicações entre as superpotências e reduzir o risco de conflito. Trata-se da primeira visita de um secretário de Estado dos EUA à China desde 2018. Também é a primeira reunião de autoridades do alto escalão dos países desde que um suposto balão de espionagem chinês foi abatido no espaço aéreo americano em fevereiro, em episódio que gerou uma nova crise diplomática.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, cumprimenta o líder chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim - Leah Millis/Pool/AFP

"Os dois lados fizeram progressos e encontraram um terreno comum em vários pontos específicos", disse Xi Jinping em vídeo transmitido pela televisão pública CCTV.

Blinken desembarcou na manhã de domingo em Pequim. No mesmo dia, ele teve uma conversa "franca" de quase seis horas com ministro do exterior da China, Qin Gang.

