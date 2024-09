Ao menos 25 crianças morrem em acidente de ônibus na Nigéria

Kano (Nigéria) | AFP

Ao menos 25 crianças morreram, e dezenas ficaram feridas em um acidente de ônibus que levava fiéis muçulmanos para uma celebração no norte da Nigéria.

O acidente ocorreu no domingo (15) no estado de Kaduna, quando o motorista do ônibus perdeu o controle e colidiu com um caminhão, disse Kabiru Nadabo, chefe da agência local de segurança viária.

"Quinze pessoas morreram instantaneamente, enquanto 48 pessoas feridas foram enviadas a vários hospitais. Dez morreram no dia seguinte", declarou.

Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 25 mortos, a maioria crianças, no estado de Kaduna, na Nigéria - TVC News Nigeria/Reprodução

As crianças saíram da aldeia de Kwandare e se dirigiam à cidade vizinha, Saminaka, para as celebrações do nascimento do profeta Maomé, um evento chamado "Mawlid Nabaoui".

O governador de Kaduna, Uba Sani, enviou suas condolências às famílias afetadas pelo acidente em comunicado, segundo o jornal nigeriano Premium Times.

Os acidentes são comuns em rodovias na Nigéria, principalmente devido ao excesso de velocidade e ao desrespeito às regras de trânsito. No último dia 8, ao menos 59 pessoas morreram na explosão de um caminhão-tanque após colisão com uma carreta que transportava passageiros e gado também no norte da Nigéria. As vítimas — a maioria muçulmana — morreram carbonizadas, assim como 50 vacas.

Em abril, mais de cem veículos foram queimados após a explosão de um caminhão-tanque em uma estrada no sul da Nigéria.

Em toda a África Ocidental, os passageiros frequentemente viajam na parte de trás de caminhões grandes ou até mesmo em seus tetos.

Segundo as autoridades nigerianas, mais de 5.000 pessoas morreram nas rodovias em 2023. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma, no entanto, que muitos acidentes não são registrados e calcula que quase 40 mil pessoas morrem a cada ano, em média, nas estradas do país, segundo um relatório de 2023.

As vítimas na África subsaariana representaram quase um quinto das mortes globais em estradas em 2021, embora a região detenha apenas 15% da população mundial e apenas 3% de seus veículos, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde publicado este ano.