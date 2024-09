Ataque a tiros em rodovia deixa 7 feridos nos EUA

AFP

Ao menos sete pessoas ficaram feridas após um atirador anônimo disparar contra veículos em uma rodovia interestadual em Londres, pequena cidade no estado de Kentucky, nos EUA.

Segundo o prefeito do município, até o fim da noite deste sábado (7) não havia registros de mortos. A recomendação, no entanto, é para que os moradores da cidade fiquem de portas fechadas até a captura do atirador.

Agentes da polícia local procuravam pelo homem até o fim da noite de sábado, nas proximidades de uma floresta nacional. Segundo as autoridades, o incidente começou pouco antes das 18h.

Motoristas pararam na rodovia após os disparos; atirador se posicionou em área de vegetação às margens da via - Mount Vernon Fire Department/via REUTERS

Segundo relatos feitos à polícia, o homem efetuou disparos contra diversos veículos que viajavam pela rodovia interestadual, em uma área rural, no condado de Laurel. Os relatos dão conta de que o atirador se abrigou em uma área de vegetação para abrir fogo.



Randall Weddle, prefeito de Londres, publicou no Facebook que há baleados entre os feridos, porém sem precisar quantos são e qual a gravidade dos ferimentos.

O tiroteio ocorre dias depois de dois estudantes e dois professores terem sido mortos, e outros nove feridos, em uma escola secundária em Winder, na Geórgia. Um estudante de 14 anos e seu pai, suspeito de dar acesso ao filho à arma usada no tiroteio, foram indiciados no tiroteio, registrado logo após o início do ano letivo.

Autoridades investigam o caso, e não está clara a motivação do crime. O suspeito estava matriculado na instituição. Ele será acusado de assassinato e julgado como um adulto, segundo Chris Hosey, diretor do Departamento de Investigação da Geórgia.