Putin sofre em atrair clientes para seu principal projeto de gás no Ártico

A Rússia foi forçada a começar a armazenar gás do projeto ártico principal do presidente Vladimir Putin, em um sinal de que as sanções ocidentais estão desencorajando compradores.

De acordo com dados de rastreamento de navios e imagens de satélite, três embarcações transportaram gás natural liquefeito do Ártico LNG 2, que está sob sanções dos Estados Unidos, desde que começou as operações de carregamento no mês passado.

Uma das embarcações, Everest Energy, parece ter descarregado na Saam FSU, uma unidade de armazenamento flutuante ancorada em uma baía na região de Murmansk, no norte da Rússia. Desde então, seguiu de volta na direção do Ártico LNG 2.

A transferência "destaca os desafios que a Rússia enfrenta para encontrar compradores para seu gás natural liquefeito sancionado", disseram analistas da Kpler, uma plataforma de dados e análises.

As outras duas remessas também permaneceram em águas russas ou europeias e não foram entregues a um comprador.

O Ártico LNG 2 foi planejado como um projeto emblemático para o Kremlin: sua produção total planejada deveria representar um quinto da meta de produção anual de GNL da Rússia de 100 milhões de toneladas até 2030, o que seria mais de três vezes o volume que o país exporta atualmente.

Imagens de radar que penetram nas nuvens tiradas pelos satélites Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia mostram um grande navio com o tamanho do Everest Energy atracando ao lado da Saam FSU, embora a cobertura de nuvens tenha impedido que muitas fotografias claras fossem tiradas das embarcações."

No ano passado, os EUA adicionaram o Ártico LNG 2, liderado pela empresa de energia privada Novatek, à sua lista de sanções em resposta à invasão em larga escala de Moscou à Ucrânia.

A Rússia buscou contra-atacar as sanções acumulando uma "frota negra" de transportadores de GNL para exportar o gás, mas os EUA impuseram rapidamente sanções a esses navios e empresas de gerenciamento no final de agosto, o que, segundo analistas e traders, provavelmente afastou compradores em potencial por enquanto.

O primeiro navio a transportar o combustível do projeto, Pioneer, transferiu seu GNL para um navio não sancionado no leste do Mediterrâneo, ao norte de Porto Saíde, no Egito, no final de agosto, mas ambos os navios mantiveram suas posições desde então.

Asya Energy, o segundo navio a carregar do empreendimento ártico, inicialmente traçou seu caminho ao redor do Mar da Noruega após assumir a carga, mas voltou às águas russas sem ter descarregado. Agora está ao lado do Saam FSU, mostraram dados de rastreamento de navios da consultoria ICIS.

Estes navios buscaram disfarçar seus movimentos por meio de spoofing, ou seja, fazendo com que seus transponders de identificação eletrônica transmitam posições falsas.

A preocupação tem crescido sobre esse comportamento da frota que atende à indústria de energia da Rússia: em junho, a União Europeia adicionou o uso de "práticas de navegação irregulares e de alto risco" como motivo para impor sanções.

Pioneer, Asya Energy e Everest Energy tiveram seus registros suspensos pelas autoridades da nação micronésia de Palau, onde estavam registrados, após as últimas sanções dos EUA.

Kjell Eikland, diretor administrativo da Eikland Energy, consultoria de energia com sede em Oslo, disse: "Quaisquer interesses que os compradores possam ter tido antes [das últimas sanções dos EUA] certamente desapareceram agora."

As exportações de GNL contribuem para as receitas de energia que sustentam a economia de guerra da Rússia, embora em uma escala muito menor do que as exportações por gasoduto para a Europa, que foram reduzidas após a invasão em larga escala da Ucrânia.

As receitas de vendas de hidrocarbonetos da Novatek para os três meses até junho aumentaram 15% em relação ao ano anterior, sugerindo uma alta moderada nos volumes de remessa. No entanto, desde a invasão da Ucrânia, a Novatek, como muitas empresas russas, parou de publicar detalhes específicos, tornando difícil avaliar quanto das receitas veio do Ártico LNG 2.

Os especialistas concordam que, devido às sanções dos EUA, há pouca chance de que países europeus ou nações aliadas do ocidente importem do projeto ártico. No entanto, as sanções provavelmente não impedirão totalmente que o GNL acabe em países fora desse grupo, disseram os analistas.

"A história das sanções energéticas nos diz que alguém estará disposto a assumir o risco e importar esses volumes", disse Francis Bond, especialista em sanções do escritório de advocacia Macfarlanes.

"Os compradores mais prováveis são, portanto, aqueles totalmente fora da 'coalizão de sanções' da Rússia, os maiores dos quais são Índia e China... [ambos] continuam muito vocais em nível estatal em sua oposição às medidas extraterritoriais dos EUA."

Os dois países se tornaram compradores fundamentais de petróleo russo após o limite de preço imposto pelo Ocidente. Mas um relatório de um grande banco russo emitido em maio e visto pelo Financial Times sugeriu que Moscou provavelmente enfrentaria desafios semelhantes com seus embarques de GNL para a Ásia aos do petróleo bruto: os compradores deveriam exigir descontos.

"Definitivamente é uma batalha difícil para a Novatek", disse Sergey Vakulenko, pesquisador sênior do Carnegie Endowment for International Peace. "Os EUA parecem ser muito mais propositados [em impor sanções] quando se trata do Arctic LNG 2" em comparação com suas ações sobre o petróleo.

"Mas ao longo dos anos, a Novatek provou ser uma operadora hábil. Existe alguma chance de que eles encontrem uma maneira de contornar tudo isso."

A Novatek não respondeu a um pedido de comentário.