Lá no X: políticos americanos criticam suspensão da rede social no Brasil

Confira a seguir as principais reações no X, antigo Twitter, à decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de bloquear o acesso à rede social no Brasil.

BATE-VOLTA

Em post na madrugada desta quinta-feira (5), a poucos passos da entrada de uma aeronave, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) anunciou em vídeo, ao lado do senador Eduardo Girão (Novo-CE), o embarque imediato para os Estados Unidos.

"Temos agenda lá, inclusive com aquela senhora, a deputada que levantou a foto do ministro Moraes no Congresso americano [em maio deste ano], María Elvira Salazar", disse o senador, que prometeu voltar a tempo dos atos de 7 de Setembro.

No texto que acompanha a publicação, Van Hattem escreveu que a intenção é "atualizar parlamentares americanos sobre a escalada antidemocrática no Brasil". A mensagem, em português e inglês, foi repostada por Elon Musk, dono do X.

O deputado federal Marcel van Hattem e o senador Eduardo Girão antes de embarque para os Estados Unidos - @EduGiraoOficial no X

EMPRESAS

Republicana eleita pela Flórida, Salazar se manifestou nesta semana sobre a suspensão do antigo Twitter em seu perfil. "O que o Brasil tem em comum com China, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela? Enquanto todos eles proíbem X, o Brasil é o único que multa cidadãos por usar VPNs. Que vergonha estar nessa lista de opressores! Que mensagem isso envia para as empresas americanas que operam no Brasil?", postou, em inglês e espanhol.

A congressista María Elvira Salazar, do Partido Republicano, compara a situação do X no Brasil com países como China, Irã e Venezuela - @RepMariaSalazar no X

BILATERAL

Além do senador republicano Mike Lee, que continua a tratar do caso brasileiro em sua conta, outro republicano no Senado, Marco Rubio, levou o tema para a plataforma. "A proibição nacional do X no Brasil, sob o governo Lula, levanta sérias preocupações sobre liberdade de expressão e excesso de poder judicial", escreveu nesta quarta (4). No link, uma nota em seu site conclui: "Em prol das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar esse movimento autoritário", citando o ministro Alexandre de Moraes.

O senador americano Marco Rubio, do Partido Republicano, cita a proibição do X no Brasil sob a administração do presidente Lula - @SenMarcoRubio no X

PONTE AÉREA

Outro que avisou que estava subindo num avião foi o ativista americano Michael Shellenberger, guru da liberdade de expressão e responsável pelo chamado 'Twitter Files Brazil'. "Amanhã [nesta quinta, 5], voo para São Paulo para me juntar a outros amantes da liberdade de expressão para protestar contra a censura, incluindo a proibição do X", disse.

"Há uma chance de eu ser preso. Vale a pena o risco", escreveu. O post ganhou elogio de Musk: "Bravo (muito bem)!". O ativista, que já havia passado pelo Brasil em abril deste ano, afirmou que participará do ato de 7 de Setembro em São Paulo e, em seguida, seguirá para Brasília, para encontrar parlamentares.

O jornalista Michael Shellenberger menciona que voará para São Paulo para protestar 'contra a censura', incluindo a proibição do X - @elonmusk no X

GENTE COMUM

Nesta madrugada, mais um despacho sigiloso foi postado na conta Alexandre Files, aberta no X para denunciar supostos abusos do ministro do STF. "As ordens ilegais de Alexandre de Moraes censuraram não apenas políticos e jornalistas proeminentes, mas também cidadãos brasileiros comuns", diz o texto.

No PDF, decisão de março de 2023 em que o ministro determina o bloqueio dos perfis associados a Katia Graceli, Beto Rossi e Lucinha Ramiro. Nas duas páginas publicadas não há menção à justificativa para a medida. "As contas dos mencionados cidadãos eram seguidas por um pequeno número de pessoas e suas postagens expressavam apenas apoio a pontos de vista e políticos conservadores", diz o post.

Página no X Alexandre Files discute supostas ordens de censura emitidas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes - @AlexandreFiles no X

COMO OS INCAS

Não só "Musk" e "Moraes" apareciam nesta manhã como assuntos em alta no X. Em terceiro, vinha "Deolane", em referência à influenciadora Deolane Bezerra, presa nesta quarta (4), em operação da Polícia Civil contra organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

No X, usuários estranharam a falta de repercussão imediata na rede. "A Deolane foi presa, e não tem ngm aqui comentando, volta Twitter", escreveu um. "Pela primeira vez eu soube de algo pelo Instagram e não por aqui", respondeu outro. A conta @biiismark desabafou: "Amiga está f*** se informar, estou abrindo portais de notícias igual faziam os incas".

Lista de assuntos em destaque, com tópicos mais acessados: Musk (338 mil posts) e Moraes (175 mil posts) lideram, à frente da influenciadora Deolane Bezerra - Reprodução do X

Usuária Loice Lemos ironiza suspensão do X no Brasil - @Joicelemos no X