Pepe Mujica volta a hospital pela 4ª vez em menos de 2 semanas no Uruguai

São Paulo

José Pepe Mujica, 89, voltou ao hospital nesta quinta-feira (5) pela quarta vez em menos de duas semanas. O ex-presidente do Uruguai trata um tumor no esôfago desde abril e, a princípio, seu estado de saúde não é grave, de acordo com sua médica pessoal, mencionada pelo jornal La Nacion.

O ex-presidente Pepe Mujica durante campanha da Frente Ampla em Monteidéu - Eitan Abramovich - 19.jun.24/AFP

Mujica teve de ser levado de sua fazenda, nos arredores de Montevidéu, para o hospital novamente devido a incômodos digestivos causados pela radioterapia com a qual ele foi tratado até junho.

"Começamos a reidratá-lo por via intravenosa, o que tem um efeito quase imediato. Ele está melhor", afirmou Raquel Pannon, a médica pessoal do ex-presidente. "Mujica está acordado e, agora, bem e tranquilo. Lucía Topolansky [esposa do uruguaio] o está acompanhando."

Segundo a médica, Mujica terá de ficar internado por "alguns dias". Embora o ex-presidente esteja com dificuldades para se alimentar, Raquel reiterou que o tumor no esôfago está em uma "etapa de remissão". "Não há evidências clínicas de que [o tumor] esteja presente neste momento."

No médio prazo, afirmou a médica, Mujica deverá continuar o tratamento em casa e conseguir "tolerar alimentos de maior densidade".

O ex-presidente, que terminou as sessões de radioterapia em 16 de junho, foi atendido no hospital em 23 de agosto, com problemas digestivos. Três dias depois, foi internado por 24 horas. No último dia 31, ele foi levado novamente ao hospital devido a um "episódio pontual de desconforto" ao se alimentar.

A médica reconheceu que a saúde do ex-presidente é frágil, mas ressaltou "a enorme motivação" que ele teve para participar de um ato político em 27 de agosto, horas depois de receber alta, e a "sensação de bem-estar" que isso lhe deu. "Enquanto ele tiver vontade, vai fazer o que lhe der mais satisfação."

O presidente Luis Lacalle Pou, líder da coalizão de centro-direita que assumiu o poder em 2020, após 15 anos de governos de esquerda, desejou melhoras a Mujica, com quem disse ter conversado há cinco dias.

O político, que governou o Uruguai de 2010 a 2015, anunciou que estava com câncer no fim de abril. Ele tem comorbidades que agravam seu quadro de saúde, como uma doença imunológica que há mais de 20 anos afeta, entre outros órgãos, o funcionamento dos rins.

Quando recebeu a reportagem da Folha em sua casa, duas semanas após anunciar a doença, estava no segundo dia do tratamento com radioterapia e parecia bem, ainda que cansado.

"[O tumor] está localizado em um lugar que não atravessou a parede do esôfago, e, bem, segundo eles é controlável e até erradicável. Veremos", disse ele na ocasião. "Dos problemas que tive na juventude, perdi um pulmão. Isso criou mais espaço para o coração, que está inclinado para a esquerda, o que favorece o tratamento."

O Uruguai realizará eleições presidenciais no fim de outubro, quando Lacalle Pou, opositor de Mujica, mas com quem mantém boa relação, deixará a Presidência —a Constituição veta a reeleição imediata. O ex-presidente se afastou da política em 2020, quando, devido à pandemia de coronavírus, renunciou ao cargo de senador que havia assumido após o fim de seu mandato, em 2015.