República Democrática do Congo condena 3 americanos e outros 34 réus à morte por golpe fracassado

Reuters

Três cidadãos americanos estão entre os 37 réus condenados à morte por um tribunal militar nesta sexta-feira (13), na República Democrática do Congo (RDC), por seu papel em uma tentativa de golpe fracassada no país, em maio.

Homens armados ocuparam brevemente um escritório da sede da Presidência na capital, Kinshasa, no dia 19 de maio. O líder do grupo, o político congolês radicado nos EUA Christian Malanga, foi morto pelas forças de segurança na ocasião.

(da esq. à dir., atrás) Benjamin Zalman Polun, Marcel Malanga e Tyler Thompson, cidadãos americanos condenados à morte por tentativa de golpe fracassada realizada em maio, na República Democrática do Congo - Justin Makangara/Reuters

Seu filho, Marcel Malanga, estava entre os americanos julgados, junto com Tyler Thompson, um amigo com quem Marcel jogou futebol americano no ensino médio no estado americano de Utah. Ambos estão na casa dos 20 anos de idade.

O terceiro americano julgado, Benjamin Zalman-Polun, era um sócio de Christian Malanga.

Os três foram considerados culpados de conspiração criminosa, terrorismo, entre outras acusações, e condenados à morte em uma sentença lida ao vivo na TV.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Malanga havia dito anteriormente ao tribunal que seu pai o ameaçou de morte caso não participasse da tentativa de golpe. Ele também afirmou à corte que era a primeira vez que visitava o Congo a convite de seu pai, a quem não via há anos.

Os americanos estão entre as cerca de 50 pessoas, incluindo cidadãos dos EUA, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Congo, sendo julgadas após a tentativa de golpe fracassada. Um total de 37 réus foram condenados à morte.

O veredicto foi lido sob uma tenda no pátio da prisão militar de Ndolo, nos arredores de Kinshasa. Os réus estavam sentados em frente ao juiz, vestindo uniformes de prisão azuis e amarelos. O julgamento começara em julho.

Em Washington, Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado americano, disse que funcionários da embaixada acompanharam os procedimentos e continuariam a seguir os desdobramentos do julgamento de perto.

"Entendemos que o processo legal na RDC permite que os réus apelem da decisão do tribunal", disse ele em uma entrevista coletiva.

Os 37 réus incluem o cidadão belga-congolês Jean-Jacques Wondo. A família de Wondo divulgou mensagens em vídeo dirigidas ao presidente da RDC, Félix Tshisekedi, antes do julgamento, pedindo sua libertação. "Imploro, intervenha, ele é inocente", disse Nathalie Kayembe Wondo, sua esposa, na mensagem.

Os parentes de Marcel Malanga e os de Tyler Thompson não responderam a pedidos de comentário.

Anteriormente, a mãe de Marcel Malanga, Brittney Sawyer, havia dito que seu filho é inocente. A madrasta de Thompson, Miranda Thompson, disse também que o enteado viajou à RDC de férias para explorar o mundo. Thompson está se sentindo solitário e isolado na prisão, de acordo com o site de arrecadação de fundos que sua família criou para apoiar sua defesa.