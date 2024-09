Tempestade de poeira atinge região de Dongola, no Sudão

São Paulo

Uma tempestade de poeira conhecida como "haboob" cobriu uma região arborizada da cidade de Dongola, no norte do Sudão, na África, na sexta-feira (30).

Como a Folha mostrou em 2021, o fenômeno costuma ocorrer em áreas secas e com baixa umidade, podendo ser formado a partir de uma tempestade comum de chuva e vento —quando o ar frio desce ao solo e gera rajadas de vento em alta velocidade, o que arrasta a poeira do chão.

Uma nuvem de poeira gigante conhecida como "haboob" avança sobre palmeiras em Dongola, no Sudão - 30.ago.24/AFP

As nuvens de poeira provocadas por esta tempestade podem ter milhares de metros de altura e quilômetros de largura. De acordo com a Enciclopédia Britannica, o "haboob" é um evento comum no Saara e no Sudão.

Há três anos, a nuvem de poeira e a forte ventania provocadas pelo fenômeno atingiram cidades do interior de São Paulo, como Franca, Ribeirão Preto, Orlândia, Dumont e Jardinópolis. Na época, moradores da região relataram dificuldade para respirar, além de falta de energia e queda de internet nos bairros.